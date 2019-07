Alejandro Balbi: "Barrientos y Bergessio se conocen de memoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Trajimos futbolistas para las posiciones que el técnico nos había marcado, que era fundamentalmente un sustituto para (Rodrigo) Amaral por su lesión, y llegó nada más y nada menos que a un exjugador de la selección argentina como (Pablo 'Pitu') Barrientos, con la ventaja que se conoce de memoria con Gonzalo Bergessio, con quien jugó en Catania y San Lorenzo. Fue muy importante la palabra de nuestro capitán”, explicó a Ovación el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, respecto a las contrataciones que concretó la institución en este período de pases.

En el caso del centrodelantero, tras la partida de Octavio Rivero “trajimos a dos futbolistas de características distintas, como Rodrigo Pastorini que fue uno de los goleadores del Apertura y que fue recomendado por el DT y respaldado con una opinión favorable de alguien que lo dirigió como Jorge Giordano. Y a su vez llegó Duma, un chico que fue scouteado por el cuerpo técnico y por (el mánager) Iván Alonso, que si bien ha jugado en el ascenso argentino tiene muy buenas características. Si bien puede darnos una mano ahora, es un proyección de futuro, porque Thiago Vecino vence el contrato el 31 de diciembre y aún no ha firmado la renovación pese a que se le hizo una propuesta a su representante. Así que estamos cubiertos y, ante la eventualidad que Vecino no renueve y tampoco lo haga Bergessio, cuyos contratos vencen a fin de año, no vamos a tener que salir a buscar como locos un centrodelantero el 1° de enero”, relató Balbi.

Por otra parte, ya habían llegado Sergio Rochet para el arco por Esteban Conde y Hugo Magallanes a la zaga por Marcos Angeleri. “Trajimos un arquero con pasado europeo y a un zaguero con proyección de futuro, al que estuvimos siguiendo de cerca durante todo el Apertura”, añadió el vicepresidente.