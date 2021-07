Agustín Álvarez Martínez: El clásico perdido, el que viene, su autocrítica y... ¿llega para el jueves?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional y Peñarol jugarán este jueves su segundo clásico del mes, pero esta vez por Copa Sudamericana. El elenco tricolor recibirá una vez más en el Gran Parque Central al aurinegro a las 21:30 horas en una transmisión de ESPN. Néstor Pitana será el encargado de arbitrar el encuentro por los octavos de final del certamen.



El último antecedente entre los dos grandes del fútbol uruguayo fue el partido que disputaron por el Apertura el domingo 4 de julio, cuando el elenco de Alejandro Cappuccio se impuso 2-0 con goles de Ocampo y Cándido. En la previa del encuentro, Agustín Álvarez Martínez, delantero de Peñarol, palpitó lo que será un nuevo cruce ante el tradicional rival.

En diálogo con el programa "Padre y Decano" de la radio 1010, el artillero del conjunto de Mauricio Larriera destacó aspectos positivos del último encuentro ante el tricolor: "El partido del Apertura fue parejo y se abrió en un segundo. Cometimos errores y estamos trabajando para corregirlos, pero también hicimos cosas muy buenas que tenemos que seguir haciéndolas", inició.

Luego dijo que están bien a nivel de juego y que, si corrigen esos detalles y mantienen lo que vienen haciendo, considera que van a lograr "buenos resultados".

Por otra parte, se refirió al motivo de su ausencia en la fecha 10 del Torneo Apertura, donde su equipo venció 2-0 a Cerrito: "Tuve una contractura que no era muy grande pero me dolía y me molestaba un poco, por lo que no llegué a jugar y me cuidé para el partido del jueves". De todas formas, al ser consultado sobre si podrá estar en el primer partido de la llave copera ante el tricolor, dijo lo siguiente: "Sí, espero que sí".

El máximo goleador del aurinegro acumula cinco goles en nueve encuentros disputados por el Torneo Apertura y, a su vez, ha marcado ocho goles en ocho partidos en lo que va de la Sudamericana. Sin embargo, en el último clásico no logró convertir y se mostró autocrítico con su rendimiento: "Nos faltó la contundencia y me hago cargo porque tuve unas chances que desgraciadamente no fueron gol", manifestó el "Canario".

Asimismo, comentó que el equipo jugó muy bien y manejó la pelota ante Nacional, pero que tuvieron "algunos errores puntuales" que derivaron en los goles. En ese sentido, contó que luego del gol convertido por Ocampo se pusieron "ansiosos buscando el empate y quedaron huecos en el fondo", peor destacó que van a mejorar en ese aspecto.