Tabárez: "Hubo un partido que perdimos en San Pablo y el equipo jugó mejor que ahora"

El entrenador de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, se mostró conforme con el debut por la Copa América 2019 de su equipo en la victoria 4-0 ante Ecuador pero consideró que no fue el mejor partido que han jugado sus selecciones: "Hubo un partido que perdimos en San Pablo y el equipo jugó mejor que ahora"

Sobre la decisión de poner a Nicolás Lodeiro en el equipo titular, el Maestro dijo que "lo pensamos mucho, contamos con él y me alegra que haya jugado el partido que jugó". Pero el desarrollo de Uruguay en la competencia "se verá en el futuro, la idea la tenemos. Creo que nos vamos a aventurar en un futuro venturoso, tenemos confianza en los jugadores que están apareciendo pero eso será para más adelante".



Sobre el rol de los jugadores de Uruguay, sostuvo que "de los futbolistas de la selección siempre espero lo mejor porque tienen un grado de compromiso muy importante. Suárez es el primer partido que juega de titular después de la lesión. Cavani también tuvo una lesión importante y recién jugó en los últimos partidos de su liga. Había mucha incertidumbre".

En este sentido, reveló que "hoy Vecino tuvo un dolor muscular y veremos mañana a cual es su entidad", algo que le "preocupa", según manifestó.



Sobre la victoria, Tabárez dijo que "los torneos se hacen para saber quién es el mejor en ese torneo, y hay que ganar partidos para eso. Quizás no nos imaginábamos un segundo tiempo como el que sucedió, hubiésemos querido un poco más, pero las necesidades no se inventan".

Respecto al próximo rival, Japón, el Maestro indicó que "por lo que he visto en esta copa hay mucha calidad y nos imaginamos que Japón va a estar en esa lista".



"Si hubiéramos ganado 1 a 0 estaba bien y si no hubiéramos jugado bien por unos períodos también. Yo creo que los partidos iniciales de un torneo son los más difíciles porque hay mucha incertidumbre. Los periodistas hablan de favoritos y cosas que no tienen demasiado sentido antes de empezar a jugar.

Al ser consultado sobre en qué lugar de los partidos en los que ha dirigido a Uruguay colocaría este encuentro, Tabárez, dijo que "es difícil comparar (distintos) tiempos. Hubo un partido que perdimos en San Pablo con Brasil y el equipo jugó mucho mejor que ahora. Jugaron Nacho y el Tata González. Yo creo que hay una evolución en el proceso de trabajo y vamos a seguir apostando a eso. Vamos a cuidar los detalles de no distendernos, hay un dicho que dice que el dulce es muy rico pero pica los dientes".



"A partir de mañana vamos a pensar en recuperar a los que han jugado, entrenar con los que no jugaron y ver el equipo que vamos a tener disponible para jugar contra Japón", sentenció.