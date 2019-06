Lodeiro, la discutida apuesta de Tabárez, le dio resultado a los cinco minutos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocos, por no decir nadie, entendieron antes del debut de Uruguay ante Ecuador la presencia de Nicolás Lodeiro en el equipo titular celeste. Los uruguayos porque creen que ya cumplió un ciclo en el equipo celeste; los brasileños porque no se explican que no juegue Giorgian De Arrascaeta, el pase récord de Flamengo y nombrado el mejor 10 de Brasil.

Oscar Tabárez nunca dudó. Sabía que iba a ser titular desde que llegó a Montevideo, porque lo puso ante Panamá y si bien algunos pensaron que era para cuidar a alguno, lo cierto es que luego en los entrenamientos se fue confirmando como el volante externo por izquierda. Ni Giorgian, ni Gastón Pereiro fueron los elegidos, sino Nico. Y vaya si respondió.

El maestro vio rápidamente la recomensa a su discutida (por la gente) apuesta, porque Lodeiro a los cinco minutos del juego ante Ecuador anotó el 1-0. Bajó el balón con el pecho, tiró un sombrerito por sobre un rival y le pegó cruzado para poner la pelota contra el palo.

Alivio y recompensa para Tabárez. Revancha como acallar bocas para Lodeiro. Y Uruguay que empezaba la Copa América 2019 ganando.

La resurrección de Nico.

El retorno de Lodeiro a la selección fue por un hecho fortuito y no fue Tabárez quien lo rescató, sino Fabián Coito. Nico había quedado afuera del Mundial en el último corte, pero volvió a la convocatoria en septiembre del año pasado, en el primer amistoso pos-Mundial.

Lodeiro no había sido citado por Coito, pero una lesión de De Arrascaeta llevó a que lo convocaran de apuro para el amistoso con México en Houston (Estados Unidos), con victoria celeste por 4-1.

Luego, cuando regresó Tabárez, lo llevó a la China Cup y allí volvió a ganarse el lugar. Por lo tanto, bien puede concluirse que aquella ausencia por lesión de De Arrascaeta en septiembre del año pasado terminó por costarle el puesto, justamente a manos de quien lo reemplazó en la lista aquella vez y quien le dio la primera alegría a Uruguay en Brasil 2019: Nicolás Lodeiro.