Edinson Cavani y otro gesto a resaltar con un hincha

El niño lo espero desde la mañana y cuando lo vio no hizo otra cosa que emocionarse. Tal vez no había lágrimas en su rostro, pero se podía apreciar que lo que vivía era algo que no tenía comparación.

Tomó a Edinson Cavani de su rostro y lo arrimó hacia el suyo donde quedaron frente con frente. Mientras le expresaba su admiración, el pequeño niño lo miraba fijamente aprovechando una oportunidad que tal vez no se iba a repetir más.

Luego de tomarse un par de fotos y de firmar algunos autógrafos, Cavani no lo dudo. Buscó un buzo y se lo regaló al niño que le agradeció y enseguida se lo colgó.

Una vez más, Edinson Cavani tiene un gran gesto con un niño luego de lo que sucedió el otro día con Derick a quien le regaló la camiseta tras el partido ante Japón.

O incluso algo parecido a lo que sucedió con Héctor, otro hincha brasileño que quería su camiseta y que la terminó consiguiendo además de un autógrafo y una foto con el delantero.

El "Matador" es uno de los jugadores que es más querido por los hinchas y que no solo despierta admiración en los uruguayos, también en niños brasileños y de todo Sudamérica.