Edinson Cavani es furor en Brasil

"Orgullo sudamericano”, “un crack, eso no se compra en la farmacia”, “es para sacarse el sombrero con sus actitudes”, “humildad, corazón, gran jugador y mejor persona; que no cambie nunca”, “puro corazón y humildad, que siga siempre así”. Esas son tan solo algunas de las frases que los usuarios de Twitter le dedicaron a Edinson Cavani.

Es que ayer el delantero de la selección uruguaya dio una conferencia de prensa para encuadrar, donde mostró su don de gente en cada una de las respuestas.

Y ese don de gente es lo que tiene enamorados a todos los uruguayos, pero principalmente se ha hecho muy explícito en los seguidores del resto de las selecciones, que han destacado los gestos que Cavani ha tenido en estos nueve días desde que Uruguay arribó a Brasil.

Uno de los aspectos más notorios en esta Copa América es el fanatismo con el que los hinchas buscan a Cavani.

Está claro que es una estrella mundial, y que es un jugador de la elite, pero lo que más destacan los sudamericanos son los gestos y las actitudes del salteño.

Es uno de los que siempre rompe filas cuando Uruguay llega a una nueva ciudad o cuando se van o regresan del entrenamiento, y se dirige a los hinchas, para sacarse una foto, firmar autógrafos donde sea, o regalar una sonrisa. Siempre se lo ve de buen humor y con cara alegre.

“Edi, ven a Gremio, te esperamos”, le dijo una gaúcha ayer en Río de Janeiro. Es que los hinchas del club de Porto Alegre armaron una movida en las redes sociales para que el salteño juegue en el equipo. Y es tan solo un ejemplo.

Uruguayos, brasileños, argentinos. Todos generan furor cuando ven a “Edi”.



CARISMA Es uno de los que siempre se queda a saludar

Junto a Luis Suárez y el capitán Diego Godín, Edinson Cavani siempre es de los que rompe filas y se acerca a saludar a los hinchas, ya sea para firmar autógrafos o sacarse una foto. Cada vez que Uruguay parte o regresa desde algún lado, en el ingreso a los hoteles hay mucha seguridad y un gran vallado. Es decisión de los futbolistas acercarse o no.

GESTOS Le regaló la camiseta a un niño brasileño

No es el primer gesto de este tipo que Cavani tiene con los hinchas. Pero uno de los que tuvo en esta Copa América de Brasil se hizo viral. Derick fue uno de los niños de una fundación social que salió a la cancha de la mano de un japonés; cuando pasó Cavani se puso a llorar desconsoladamente y en el entretiempo el salteño le obsequió su camiseta.

ALEGRÍA La manifiesta en cada encuentro con los hinchas

Se percibe que no es un peso para Cavani saludar a los hinchas: lo hace porque le gusta sentir la cercanía. “Cuando la gente te pide una foto es señal de que te estima, que te quiere, que pretenden tener algo de vos. No debe haber cosa más linda que esa para una persona. Es una manera de agradecer, de darlo algo por ese cariño que me demuestran”.

AFECTOS La importancia de estar junto a la familia

“Este tipo de concentraciones más cercanas a la gente, a la familia, son importantes. No te hace estar en una burbuja y te hace vivir la realidad. Somos futbolistas, que vamos a un estadio, que tenemos responsabilidades, pero somos seres humanos como todos y es lindo compartir con la gente de uno; que esté la familia es muy positivo”.

el proceso y las marcas La importancia de la continuidad

“Genera alegría todas las marcas que este grupo está batiendo. Marca un poco la profesionalidad que se ha mantenido en este proceso del maestro y de este grupo. La historia solo se marca con el tiempo, con los años, con la experiencia, y para eso tener que tener continuidad y si la tenés es porque sos profesional y tu trabajo lo hacés bien”.