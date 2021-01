La Liga Uruguaya de Básquetbol tiene fecha de regreso: lunes 8 de febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aguada anunció este martes que no disputará la Champions League América, por lo cual la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2019-2020 ya tiene fecha de regreso: lunes 8 de febrero. Ese día regresarán las semifinales Aguada-Nacional y Trouville-Urunday Universitaria, ambas igualadas a 1. Todavía la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) debe oficializarlo, pero el último Consejo Superior había decidido que si los aguateros no tomaban parte del torneo continental, esa sería la fecha de retorno.

A través de sus redes sociales, Aguada anunció que el lunes comunicó a FIBA Americas que, ante la imposibilidad de formar una "representación derpotiva mínima acorde a la jerarquía internacional del torneo" en virtud de las restricciones sanitarias vigentes en Uruguay, no concurrirá a disputar la Champions League, en la que en la serie a disputarse en Buenos Aires debía enfrentar entre domingo y lunes próximo a Franca (Brasil) y San Lorenzo (Argentina).

Por lo tanto, se activa el plan retorno de la LUB para el lunes 8 en la burbuja sanitaria de Montevideo, que incluye el alojamiento de los cuatro planteles en hoteles diferentes y la disputa de los partidos en el Antel Arena. Las autoridades de la FUBB deberán ahora fijar los partidos, que seguramente sean en días diferentes.

Peñarol, el otro invitado a la Champions League, ya había declinado su participación, aunque en su caso no afectaba el desarrollo de las semifinales de la LUB.

Los aguateros —igualaron la serie luego que se le diera por ganado el segundo punto ante Nacional— aguardan para este miércoles el arribo de Al Thornton, con lo cual quedará con plantel completo. Sin embargo, a la institución no le daban los tiempos para viajar a Buenos Aires por la cuarentena y porque además aspiraba a tener algún otro extranjero para la Champions League que no podrá llegar a Uruguay, razones por las cuales se bajó del certamen continental. No obstante, sí le dan los tiempos para el retorno a la LUB. Dwayne Davis ya llegó hace días al país, en tanto Lee Roberts no se había ido.

Nacional presentó una apelación a la FUBB y desmintió algunos hechos que se le atribuyen By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Nacional presentó una apelación a la FUBB y desmintió algunos hechos que se le atribuyen

En cuanto a los otros tres semifinalistas, Nacional ya tiene a sus tres extranjeros (Hatila Passos, Dominique Morrison y Chris Mitchell) en Uruguay desde hace más de una semana; Trouville a sus tres argentinos (Leonardo Mainoldi, Federico Mariani y Damián Tintorelli) desde la semana pasada aunque aún no han podido comenzar a entrenar; en tanto Urunday Universitario en principio presentaría un solo extranjero que ya está en Uruguay, Corbin Jackson —se sumaría este miércoles a las prácticas—, quien también ya llegó. Según el sitio Basquet Caliente, el estudioso intenta llegar a un acuerdo con Jack Rauch para que llegue el fin de semana.