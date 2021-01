Las semifinales de la LUB regresan en febrero con burbuja en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 11 de febrero es seguro que volverán las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en burbuja que se realizará en Montevideo y que tendrá al Antel Arena como escenario de los partidos. Así quedó ratificado por los clubes en una reunión desarrollada en el Centro de Entrenamientos de la Federación (Cefubb), aunque cabe la posibilidad de que comience tres días antes.

La fecha del lunes 8 también quedó sobre la mesa, aunque ello depende de que Aguada no participe de la Champions League América. Peñarol también está inscripto para este torneo, pero en su caso no influye al no estar en playoff. Igualmente tiene complicada su presencia porque sus extranjeros, a consecuencia del cierre de fronteras, no pudieron llegar al país. Sin embargo, los aguateros se están preparando para jugar.

La burbuja finalmente será en la capital. Se había manejado como posibilidad algunas otras ciudades del interior, lo que se entendía más conveniente porque hay una considerable menor cantidad de casos de COVID-19 que en Montevideo, pero finalmente se desechó.

¿La razón? Surgieron problemas de logística y uno de ellos era la capacidad hotelera de las plazas manejadas.

Como parte del protocolo de la burbuja sanitaria que se ha planeado, la Liga anunció que las cuatro delegaciones que están definiendo las semifinales se alojarán en distintos hoteles y se hará cargo del costo de 10 habitaciones dobles para cada club.

Las dos series semifinales (Nacional-Aguada y Trouville-Urunday Universitario) están igualadas a 1, lo cual quedó ratificado luego de que los clubes apoyaran por inmensa mayoría (solo un voto en contra) la decisión adoptada por el Consejo de Neutrales de darle el segundo punto ganado a Aguada sobre Nacional por entender que los tricolores incumplieron con los protocolos sanitarios establecidos.

A propósito de ellos, los equipos no podrán ocupar los vestuarios, por lo cual las charlas técnicas serán en las tribunas.

Otra de las decisiones adoptadas por el consejo de liga fue desestimar la petición de Urunday Universitario de poder cambiar a sus extranjeros, por lo cual se quedaría con solo uno.