Por varios ganó Atlético el Culano

La edición 123 del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 tuvo en Atlético el Culano a un determinante triunfador al derrotar por varios cuerpos a su compañero de techo Olympic Harvard que dejó, también atrás por varios cuerpos, al tercer pupilo de Antonio Cintra en la prueba más importante del turf nacional, Keep Down. El cuidador, que ya había logrado anteriormente 1-2-3 en clásicos en Maroñas, en la víspera lo logra en un Ramírez, hecho sin precedentes desde la reapertura. La victoria del hijo de Alcorano (ganador del Gran Premio Pedro Piñeyrúa en 2009 y padre de Don Carrasco, ganador de la misma prueba en 2018) posesiona a Atlético el Culano como el mejor fondista local y de seguir compitiendo en Maroñas en este tipo de pruebas, harto difícil será para sus rivales intentar vencerlo si es que el defensor del Hs. Bagé do Sul sigue en el nivel que demostró en la noche de ayer en Maroñas. El equipo de Cintra funcionó a la perfección, el jinete José L. Moura Da Silva llevó con manos de seda al alazán que estampó 2´28”19 para recorrer la milla y media de competencia. Es que en la primera pasada por el disco Atlético el Culano venía en el fondo del lote, largó en el 16, lo metió Da Silva hacia adentro para comenzar a buscar posiciones a partir de los mil finales. Cuando entraron a la recta, con parciales desorbitantes 1200 en 1´11”93 Bobby Q fue en busca de Keep Down que se mantuvo firme, Por fuera comenzaba a buscar lugar Olympic Harvard y más abierto ya con aires triunfalistas sea agigantaba la figura de Atlético el Culano, por dentro buscaba puestos rentados Mitterand junto a El Curato. En los 250, cuando Moura da Silva paretó el acelerador, se terminó el Ramírez, es que el Alcorano puso sexta y se fue para llegar con 4 cuerpos y medio delante de Olympic Harvard, a cinco llegó Keep Down, a dos y cuarto Mitterand delante por media cabeza de El Curato. Se corrió el Ramírez de la pandemia, en lo que se esperaba un carrera violenta, se dió, que la carrera era apreja, alejado de la realidad, el 1-2-3 de Cintra dejó a todos lejos. Felicitaciones a todas las huestes del ganador.