Atlético El Culano ganó el Gran Premio José Pedro Ramírez en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Atlético El Culano, con la monta de José Da Silva, se quedó con el Gran Premio Ramírez que se llevó a cabo este domingo por la noche en el Hipódromo de Maroñas.

La carrera que se corrió sobre una distancia de 2.400 metros en el máximo escenario del turf uruguayo, tuvo la presencia de 16 contendientes y el segundo lugar del Ramírez fue para Olympic Harvard de Brasil con Héctor Lazo como jockey, mientras que Keep Down, también brasileño, fue tercero con Deividi Gaier en su monta.

La carrera

Espectacular triunfo de Atlético El Culano e histórica victoria para su entrenador, Antonio Luiz Cintra ya ocupo los tres lugares de la trifecta.

Si bien la largada desde el 16 le complicó un poco el desarrollo ya que José Da Silva debió dejarlo en los últimos puestos en la primera curva, Atlético El Culano fue ganando posiciones con mucha facilidad. En los 800 metros finales ya se podía ver que era el que traía mejor acción.

Keep Down, que fue decidido puntero, entró como líder a la recta pero cedió ante la carga del ganador y de Olympic Harvard. Pero el favorito no pudo poner en apuros a Atlético El Culano

En definitiva, espectacular muestra del defensor del Hs. Bage Do Sul que se llevó la prueba más importante de Maroñas.