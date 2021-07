Wimbledon 2021 puede ser el ascensor al Olimpo para Novak Djokovic

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El de hoy puede ser un día histórico para Novak Djokovic. El verde de Wimbledon, ese que lo vio levantar la copa en cinco ocasiones en los últimos 10 años (2011, 2014, 2015, 2018 y 2019), puede ser el escenario para su consagración número 20 en un Grand Slam, lo cual lo ascendería al Olimpo al que ya han llegado solo dos tenistas en la historia: Roger Federer y Rafael Nadal.

“He vivido todas las situaciones posibles como tenista. Conozco mis fuerzas, sé de lo que soy capaz. Eso no es una garantía para encontrar siempre una salida, pero al menos sé lo que me funciona”, dijo el serbio de 34 años y número 1 del mundo luego de lograr el pasaje al juego decisivo en el cual hoy (hora 9.45, ESPN) enfrentará a una sorpresa: el italiano Matteo Berrettini. “Nunca he soñado con esto; era demasiado enorme”, dijo el romano de 25 años y jugador número 9 del ranking ATP.

El camino a la final de Wimbledon 2021

¿Será el día de Djokovic? Deberá ganarle a un italiano con un saque más potente y efectivo, pero al que le puede llegar a pesar mucho definir el título en el torneo más antiguo del tenis mundial.