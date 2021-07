Novak Djokovic avanzó a su décima semifinal en Wimbledon y se cita con Shapovalov

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Novak Djokovic consiguió su cuarta victoria sin ceder un solo set para meterse en las semifinales de Wimbledon por décima vez en su carrera, tras derrotar al húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 6-4 y 6-4 en los cuartos d final.

El de Belgrado no entregaba un parcial desde su debut en primera ronda y encadena cuatro encuentros impecables, aumentando cada vez más el nivel y dejando plasmada su superioridad en la hierba del All England Club. El serbio asusta. Y mucho. No da la sensación de que nadie vaya a pararle en su camino al sexto Wimbledon y vigésimo Grand Slam. Además, tras la eliminación de Federer, el camino le ha quedado más libre para hacerse del trofeo.

La siguiente parada del número uno mundial será Denis Shapovalov, número 12, quien doblegó al ruso Karen Khachanov por 6-4, 3-6, 7-5, 6-1 y 6-4 y con ello se clasificó por primera vez en su carrera para las semifinales de un Grand Slam.

"Nole" se enfrentará este jueves por séptima vez ante el canadiense, pero el duelo presenta un saldo a favor del serbio mantiene un registro impoluto de seis victorias y cero derrotas. En estos seis partidos, Shapovalov ha ganado dos sets, aunque la única nota positiva para él es que nunca se han medido en hierba. El horario del partido aún está por definirse.