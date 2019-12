Bautista Agut, en 10 días: murió su padre, fue campeón de Davis y se casó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los pasados 10 días fueron muy emotivos para Roberto Bautista Agut. La semana pasada el tenista español jugaba la Copa Davis con España, el jueves salió de la concentración porque su padre falleció al día siguiente y el domingo volvió para ganar en la final y salir campeón. Ayer tuvo su casamiento.

😰 El lado humano de @BautistaAgut en su semana más dura.



🙏 Gracias por la lección de vida que nos has dado



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/f55xLpR8Nt — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 25, 2019

“Cuando mi padre tuvo el accidente muy grave hace tres años y medio en 2016, la verdad que tanto yo como mi madre hemos vivido cada día con una angustia y con unos nervios a flor de piel, porque en cualquier momento se nos podía ir. Tuvo una lesión en cervicales y dependía al 100% de respiración asistida. Cualquier día podía pasar. Pasó justo esta semana. Pasé tres años y medio en una agonía constante”, dijo el número 10 del mundo a la Cadena Cope.

Ayer, de todas formas, se casó “porque no tengo más fechas en el calendario. Ana (su esposa) me ha dicho varias veces si me siento bien, que lo podemos cambiar todo. Pero quiero salir adelante. Sabía la situación de mi padre y el riesgo. Desgraciadamente se estaba entrenando, sentándose en una silla porque tenía muchas ganas y mucha ilusión de llegar a la boda. El mejor regalo era que estuviera; no ha llegado el momento. Lo mejor es que esté descansando”.

🎊 @BautistaAgut tenía planeado pasar esta semana en su despedida de soltero en Ibiza, pero se clasificó para las semifinales de @Wimbledon



🍻 Sus amigos sí que han ido y así le han deseado suerte en @partidazocope#PartidazoCOPE pic.twitter.com/7SCv3BvKXO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 10, 2019

En julio ya le había pasado que tenía la despedida de soltero en Ibiza con sus amigos y tuvo que suspenderla a último momento por el tenis: había clasificado a semifinales de Wimbledon.