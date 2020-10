"El VAR se instauró y hay que respetarlo", dijo Tabárez tras triunfo de Uruguay ante Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del triunfo de la selección de Uruguay frente a Chile por 2-1 en el debut en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, Óscar Washington Tabárez brinda una conferencia de prensa de manera virtual en el Complejo Celeste.

"Estoy conforme porque el equipo nunca se cayó", comenzó diciendo el maestro Tabárez, que bromeó que "pensaba decirselo antes a los futbolistas pero vamos a vernos después de esta comunicación".

"Tuvimos mejor primer tiempo que el rival, conseguimos la ventaja pero pasamos por una circunstancia que explicamos que era posible, que el rival nos superara en el juego, cosa que ocurrió en el segundo tiempo", continuó con su análisis.

El entrenador de Uruguay explicó que su selección estaba buscando el resultado en el segundo tiempo y no así Chile, selección a la que servía el empate como visita: "Las demoras son normales cuando un equipo va logrando un resultado que se conforma ya se estaban viendo, Chile estaba esperando que terminara el partido y nosotros lo estábamos buscando", dijo.

El VAR y el penal no cobrado que reclama Chile

Cerca del final del partido hubo una jugada polémica que despertó el enojo de todo Chile. Una pelota dio en la mano de Sebastián Coates dentro de área pero el árbitro Eber Aquino revisó la jugada en el VAR y decidió no sancionar penal.

Tabárez, al ser consultado por las reacciones chilenas ante esta jugada, respondió: "Saben que no hablo de esos temas. A veces cuando alguna decisión, como pasó en la Copa América en el partido ante Perú y nos sacó la chance de llegar a la final, nunca opinamos".

Luego el entrenador añadió: "El VAR se instauró y hay que respetarlo. Me parece a mi que no se debería encontrar cualquier ocasión en que uno se siente perjudicado para hacer prácticamente una revolución".

La ausencia de público y el retorno del fútbol

Debido a la pandemia de coronavirus COVID-19 los partidos por Eliminatorias se disputan a puertas cerradas y ayer el estadio Centenario estuvo vacío. Tabárez opinó sobre esta circunstancia: "El público vive el partido, juega a su manera, la experiencia que tengo yo es que el público que venía a ver a Uruguay en el estadio influía en la cosa. Este partido de tantas reacciones, discusiones, con público iba a ser otra cosa. Como resumen creo que los grandes perjudicados son los locatarios evidentemente".

El retorno del fútbol en este contexto ha sido cuestionado pero el maestro se mostro a favor de que se disputen las Eliminatorias: "Se reinicia el fútbol, está bien que estemos compitiendo, es algo que había que hacer, pero hasta que no estén normalmente las cosas no van a ser partidos que a mí me llenen totalmente", declaró.