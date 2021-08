El descargo de Josema Giménez: "Es todo un circo lamentable, nadie piensa en el jugador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me descargo con ustedes y es una situación re incómoda", expresó José María Giménez en rueda de prensa con los periodistas que habían llegado al Aeropuerto de Carrasco para recibir a los futbolistas que arriban para defender a la selección uruguaya.

Luego de que por los micrófonos pasara el capitán Diego Godín, el zaguero del Atlético de Madrid mostró todo su descontento ante lo ocurrido en las últimas horas y no dudó en expesarlo.

"Es todo un circo que lamentable, nadie piensa en el jugador de fútbol", sentenció Josema de forma contundente. "Todos piensan en la conveniencia propia. Cada vez que hay una convocatoria solo problemas, nunca una solución y los jugadores de por medio dependiendo de todos los que manejan estas situaciones y adaptandonos a lo que ellos quieren hacer", agregó.



"Para uno que es deportista sabe lo que le toca vivir, lo que significa, pero cansa que todo el tiempo tengas que estar pendiente porque hasta el día previo a viajar no sabía si iba a venir con mi selección o no, o si venís por dos partidos o tres y lo ponen a uno en una situación incómoda. Somos rehenes de una situación que no manejamos, pero al final somo los peones de todo esto. Tenemos que hacer y deshacer como dicen los que mandan", expresó.

"La realidad es que hay muchísimos jugadores que vienen de Europa en todas las selecciones y no pueden viajar porque sus respectivos países tienen una ley que al final hacen que sea imposible que puedan viajar, los trancan y no solo en la selección uruguaya, pero nadie piensa en el jugador", reafirmó.



"Hay que buscar soluciones, lo único que se plantean son problemas y nadie piensa en el jugador que jugó el fin de semana, viajó 12 horas, en dos días juega, tenemos que venir a nuestro país, para después volver a viajar siete horas más a Perú, volver, descansar, otro partido, después otro partido, volver y nosotros (Atlético de Madrid) jugábamos el dia sábado a las dos de la tarde, como jugador del Atlético de Madrid ya me veía descartado para ese partido (pasó para el domingo 12) y lo quería jugar por lo importante que es. Al final el club es el que me da de comer, la selección me dio la vida y quiero defender las dos camisetas a morir, pero el físico de uno no le da. Estaría bueno que se busquen soluciones y no tantos problemas", sostuvo.

"Me descargo con ustedes y es una situación re incómoda, que hace que nosotros no podamos hacer nada. Nos dicen tenés que venir, venimos, tenés que jugar en nueve días tres partidos con 12 horas de viaje con siete horas de diferencia, a jugar con el sueño cambiado y lo tenemos que hacer", agregó.



"Es lo más lindo que hay defender a la selección, siempre que me llame voy a estar feliz de la misma manera y la realidad es lo más bonito que hay y luchar por la clasificación al Mundial, pero es un tema que va más allá de la selección", sentenció.



Ante la ausencia de Cavani para estos juegos concluyó: "Es injusto porque sin ir más lejos, todo el mundo sabe lo que significa Cavani para nosotros. Que no pueda venir, a nosotros nos juega en contra".