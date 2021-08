Diego Godín: "La competición está desvirtuada por lo sucedido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín arribó al Aeropuerto de Carrasco para sumarse a la selección uruguaya de cara a la triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar donde Uruguay jugará ante Perú, Bolivia y Ecuador.

La palabra del capitán de la Celeste era una de las más buscadas, sobre todo luego de lo que ocurrió con las principales ligas de Europa y su rechazo a que los futbolistas vengan a disputar los juegos de clasificación a la Copa del Mundo.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Edinson Cavani y sobre esta situación, Godín remarcó: "Solo voy decir que la verdad que la competición esta desvirtuada por lo sucedido. No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables. En nuestro caso nos toca no contar con Edi y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio".



Como capitán expresó que su accionar fue "ser nexo entre los jugadores y las autoridades de la AUF para poder solucionar los problemas que vayan ocurriendo. Me comuniqué con todos los jugadores, con Nacho (Alonso), (Eduardo) Belza y (Mario) Rebollo".



"Todos estaban con la incertidumbre, pero con las ganas de venir a jugar y ese era el primer deseo de todos, pero también sabemos que están los clubes que tienen sus derechos y se hicieron sentir", afirmó.



"Ahora ya estamos acá y con las ganas y la ilusión de hacer las cosas bien. Es la triple fecha más importante del 2021 y hay que afrontarla así. Queda cada vez menos y son puntos muy importantes", recalcó.

Al ser consultado sobre por qué la considera como la más importante aseguró: "Porque es la que tenemos por delante, porque tenemos dos partidos de local y porque vuelve nuestra gente que es fundamental".



"Queremos confirmar el crecimiento que se tuvo en las dos fechas de Eliminatorias y Copa América. Fuimos muy autocríticos y se fue de menos a mas. Los últimos partido de Copa conseguimos un buen funcionamientos, solidez defensiva, volumen de juego, pero nos faltó el gol y al fútbol se gana con goles, pero es importante lograrlo ahora porque son nueve puntos que pueden ser decisivos para ir al Mundial de Catar", sentenció.



Precisamente, el regreso del público también la hará algo particular y sobre eso manifestó: "Empezamos un camino al Mundial que es de un año y necesitamos de todas las buenas energías y esperamos que apoyen con buena energía y positiva como hicieron siempre", en este caso en el Campeón del Siglo, estadio donde Godín jugará por primera vez.

Más allá de la ausencia de Cavani, también se sabe que Uruguay no podrá contar por lesión con Luis Suárez y sobre ese detalle el capitán aseguró: "Ya hemos jugado sin ellos, pero siempre son importantes. Luis (Suárez), Edi (Cavani), Sebastián (Coates), todos lo son. Porque no es solo 11 jugadores o 90 minutos, hay un grupo, una convivencia y ahí todos son importantes y ni que hablar adentro de la cancha. Tenemos jugadores en un buen momento y que van a dar todo por el equipo".