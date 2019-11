Casales: "Tomaremos un tiempo para evaluar las condiciones de seguridad en Israel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) inició un monitoreo constante de la situación en Israel para ver qué ocurre con el partido pactado entre Uruguay y Argentina para el próximo lunes 18, el cual podría llegar a no jugarse.

"Vamos a dejar pasar los días a ver cómo sigue la situación. Estamos a martes, tenemos que jugar el viernes en Hungría (ante la selección local) y tomaremos todo ese tiempo para ir evaluando las condiciones de seguridad en Israel", dijo Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en declaraciones a Ovación.

La delegación celeste tiene previsto desplazarse el sábado hacia Tel Aviv, que se encuentra en situación de alerta luego que Israel recibió este martes ataques con más de 50 misiles lanzados por sus enemigos islámicos.

Casales informó que desde que se comenzó a manejar la posibilidad de la disputa de este partido se está en contacto permanente con la embajada uruguaya en Tel Aviv, pero que en las últimas horas no había existido ninguna comunicación, la que seguramente se hará en breve.

Peligra el partido.

Por el momento no se analiza la posibilidad de cancelar el partido según Casales, precisamente porque se quiere evaluar el desarrollo de los acontecimientos. No obstante, la disputa del partido está en riesgo.

Un aspecto que no puede soslayarse es que a finales del mes pasado el club Khadamat Rafah, de Gaza, envió una comunicación tanto a la AUF como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitando que no se dispute el amistoso entre ambas selecciones por entender que Israel alberga el partido "para ayudar a encubrir sus crímenes de lesa humanidad a través de eventos deportivos. Les pedimos que no permitan que eso suceda".

Precisamente los ataques que se produjeron este martes provinieron desde la Franja de Gaza.

Decisión conjunta

La AUF no solo deberá estar atenta a lo que ocurra en Tel Aviv, sino también a lo que se diga desde Argentina, porque si la AFA decide no disputar el partido (como ya lo hizo el año pasado ante la selección de Israel previo al Mundial de Rusia) para preservar la seguridad de su delegación, entonces no habrá juego posible.

A su vez, la AUF debe consultar a los futbolistas, porque este partido es uno de los que —por acuerdo en el arreglo de los premios— les corresponde a ellos el cachet. "Obviamente que lo vamos a conversar con ellos, pero no creo que haya problemas. Sabrán entender la situación", argumentó Casales.

Israel está en alerta; Uruguay y Argentina están atentos a lo que ocurra. ¿Habrá clásico del Río de la Plata en Tel Aviv?