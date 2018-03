La Unión de Rugby del Uruguay tiene nuevas autoridades

Tras la confirmación de que Sebastián Piñeyrúa no iba a continuar como presidente de la Unión de Rugby del Uruguay según le expresó el titular de la URU a Ovación, Pablo Ferrari asumió este lunes como nuevo rector del máximo organismo del rugby local y estará al frente hasta 2020.

Ferrari, hombre del riñón de Piñeyrúa, encabeza una lista que tiene varias novedades además del cambio de presidente ya que por primera vez en la historia, la URU tendrá a una mujer en la Directiva: Ana María Milburn.

Se trata de una continuidad del proceso que comenzó con Piñeyrúa a la cabeza ya que a pesar de que el anterior presiente tenía el apoyo de todo el rugby uruguayo, decidió no seguir en su cargo.

A pesar de no ocupar más ese sillón, Sebastián Piñeyrúa confirmó que continuará apoyando la gestión del rugby uruguayo ya que hay varios proyectos en carpeta.

Las elecciones

El acto se llevó a cabo en las oficinas de la Unión de Rugby del Uruguay en el Estadio Charrúa con la participación de los 11 socios activos del organismo que votaron en representación de los clubes.

Ellos fueron Carrasco Polo, Champagnat, Círculo de Tennis de Montevideo, Club de Golf del Uruguay, Lobos de Punta del Este, Montevideo Cricket Club, Old Boys & Old Girls, Old Christians, PSG, Seminario y Trébol de Paysandú.