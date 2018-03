Piñeyrúa: “Los que vienen van por más”

¿Por qué no te presentás a la reelección teniendo el apoyo de todos los clubes?

Como ya dije anteriormente, creo que todo en la vida tiene sus momentos y uno necesita ir siempre detrás de los desafíos que siente que pueden generar cambios, sueños nuevos que lo motiven a sacar lo mejor de sí mismo. Así viví cada día en la URU en este último periodo que arranque en 2012 como dirigente. Fueron seis años donde la Unión fue como una empresa más a la que le dedique mi mejor tiempo. Ahora decido no seguir, pero tampoco alejarme. Voy a darle todo mi apoyo a los que vienen a continuar este proceso.

¿Será difícil mejorar tu gestión o pensás que todo puede continuar de la misma manera?

Todo en la vida se puede mejorar. Mantuve mis emprendimientos privados e hice esto por pasión. Creo que esa es una palabra clave en todo esto. En mi caso, la URU me agarró en un momento de la vida en el que podía hacerlo. Asumí mi rol con responsabilidad, le dediqué tiempo como si fuera una empresa más y cada paso que dimos estaba estratégicamente pensado. Fuimos muy exigentes y buscamos siempre la excelencia. Ahí está la clave.

¿Qué será de Sebastián Piñeyrúa post presidencia de la URU?

Personalmente buscaré mi lugar desde donde poder seguir encontrando esa misma energía. No me imagino lejos del rugby pero sí tengo claro que hoy es el momento de otros al frente de la Directiva de la Unión y yo les deseo lo mejor.

Se habla de una continuidad pero vos no estás en la lista

Pablo Ferrari y todos quienes integran la lista tienen el 100% de mi apoyo y los ayudaré en todo lo que esté a mi alcance como ellos lo hicieron conmigo siempre.

¿La clasificación al Mundial de Seven y XV no eran motivos más que suficientes para seguir un período más al frente de la URU?

A los Mundiales no clasificó Sebastián Piñeyrúa, clasificó Uruguay. Los proyectos, los sueños y desafíos de los países están muy por encima de las personas. Los grandes logros no tienen dueños, tienen líderes y siempre he dicho que el capitán de Los Teros es el líder más importante.

Pero tanto los jugadores, entrenadores de selecciones y clubes te ven como un líder. ¿No sentís que aún queda mucho por hacer?

Por supuesto que hay mucho por hacer todavía, pero la clave de todo esto es no confundirse y caer en excesos de poder ni sentirse el ombligo del mundo. Hay muchísima gente que es parte de este crecimiento del rugby y ha trabajado de forma espectacular. A veces ser más visible no quiere decir ser más importante. Hoy nuestra estructura está muy sólida y muy preparada. Por eso no tengo dudas de que los que vienen van a ir por más, como me gusta decir a mí.

Una mujer integra la lista que asumirá la próxima semana y eso es un hecho histórico para el rugby uruguayo. ¿Cómo lo ves eso?

Me parece muy bien. El mundo va hacia ese lado y Uruguay no puede estar ajeno a eso. El rugby femenino y el involucramiento de la mujer en el mundo del rugby cada día es más fuerte y si bien en nuestro continente el rugby es esencialmente un deporte de hombres, cada día hay más mujeres que lo juegan. Ojalá que detrás de Annie Milburn (la mujer que asumirá en la directiva de la URU por primera vez en la historia) vengan muchas más.

En las últimas semanas se viene hablando de dar un paso más hacia el profesionalismo y crear una liga con franquicias en Sudamérica. ¿De qué se trata?

Uruguay tiene un sistema y mostró que funciona muy bien, que genera jugadores muy orgullosos con un gran espíritu de lucha y con un corazón enorme. Con eso logramos clasificar a los Mundiales y no podemos perderlo. El rugby va a ser siempre amateur y los clubes son nuestra gran fortaleza. Pero lo que hay que lograr es que una élite de jugadores puedan encontrar cerca de sus familias y de sus afectos, una competencia que les permita crecer deportivamente y ser competitivos con sus seleccionados para aspirar a ser protagonistas en el rugby internacional. Esa es la idea.

¿Creés que esa liga va a tener suficiente nivel?

Ese es el gran desafío y en lo que estamos pensando. Junto a otros amigos de otros países estamos buscándole la vuelta para que la idea sea viable y atractiva para todas las partes. Como siempre digo, hoy América tiene la suerte de que Agustín Pichot esté en World Rugby y sea un líder del rugby mundial. Tenemos que seguirlo y lograr aprovechar su influencia y sus sueños de lograr fortalecer esta región.

Pablo Ferrari es la persona que encabeza la lista que marca la continuidad de la actual directiva. ¿Cómo ves ese cambio?

Pablo no es un paracaidista. Estas ideas no son nuevas ni surgieron de un día para el otro. No dudo que será un gran presidente y continuará mejorando todo lo que venimos haciendo. Pablo está involucrado en el día a día en la Unión y sabe perfectamente de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo bueno es que muchos del actual Consejo integran la lista y los que se suman son personas como Santiago Slinger (manager) o Daniel Viñas (departamento de competencias) por ejemplo, que ya estaban muy involucrados e integraban comisiones. Saben a qué se enfrentan.

¿Cómo se logró el consenso?

Hoy por suerte todos los clubes están muy unidos y se respira un ambiente positivo donde todos tienen su lugar y están alineados en los mismos objetivos. Todos se sienten identificados con esta lista que se formó. Tenemos un plan estratégico que va hasta el 2023 que se elaboró por todos hace ya unos años y lo venimos cumpliendo. Se están logrando las metas propuestas y eso nos tiene conformes a todos. .

¿Los jugadores están al tanto de todos los cambios y de la posibilidad de integrarse a esa lista?

Por supuesto. Ellos son claves. Sin jugadores no hay rugby. Todo lo que hacemos es siempre para buscar ayudar al jugador. El secreto para poder ser exitosa esta liga es que el jugador esté alegre, se sienta contento, desafiado y se motive para ser cada día mejor. Esa es la mejor encuesta para saber cómo vamos en este camino.

¿Pensás en volver a la presidencia más adelante?

Hoy me veo lo suficientemente lejos para permitirle al nuevo consejo tomar sus propias decisiones y a su vez ellos saben que estaré siempre cerca para lo que me necesiten. Me siento el hincha número uno del rugby uruguayo y eso no es negociable, es parte de mi ADN.

¿Qué hecho destacás más durante todos estos años al frente de la URU?

La relación que existe entre la UAR (Unión Argentina de Rugby) y la URU. Ese es el principal motivo de crecimiento de nuestro rugby. Ellos fueron muy generosos y nos abrieron puertas claves para que podamos desarrollarnos y aprender.

¿Ese apoyo va a continuar?

Claro que sí. Siempre estaré muy agradecido al Negro, a Fernando y todo el Consejo, a Marcelo a Vicky y toda Sudamérica Rugby. Y por supuesto a Agustín y a toda la World Rugby. Lo que está creciendo la región de América tiene mucho que ver con esos nombres y sus roles protagónicos e influyentes para que las cosas ocurran. Compartimos muchas horas juntos y hoy son amigos con quienes disfrutamos y soñamos en grande.

¿Y qué pasa con la televisación del rugby?

Eso no va a cambiar respecto a los últimos años. La URU renovará el contrato con DIRECTV para el Campeonato Uruguayo y los partidos de Los Teros por dos años más. También estamos trabajando con Antel para que varios partidos puedan verse en Vera+ y también se transmita la Americas Pacific Challenge. Además, estamos tratando de que varios los partidos de los clubes uruguayos que juegan los torneos de argentina sean televisados por ESPN. Habrá mucha presencia del rugby en la pantalla y eso será de gran ayuda para que se sigan sumando sponsors y también se siga desarrollando este deporte que tanto queremos.

¿Cómo viene la actividad internacional para el 2018? ¿Habrá Nations Cup y Americas Pacific Challenge en Uruguay?

Eso lo resolverá el nuevo Consejo y evaluará fortalezas y debilidades pero en 2018 ya está acordada la Nations en junio y hay un calendario armado hasta fin de año, así que ahí no hay marcha atrás. Hoy el rugby está planificado al menos dos años para adelante y eso es algo que nos permitió crecer y de lo cual todos nos sentimos contentos. Ojalá la gente apoye, llene el Charrúa y siga disfrutando de Los Teros.