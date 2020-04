Lucas Madrid superó el coronavirus tras un mes de aislamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un mes después de anunciar públicamente que un test de coronavirus le había dado positivo, el surfista Lucas Madrid dio a conocer que superó la enfermedad y que su nuevo test dio negativo tras un aislamiento de más de un mes.

En un mensaje, a través de su cuenta de Instagram, el deportista uruguayo se mostró "contento de ponerle fin a mi lucha con el coronavirus. Hoy hace un mes que estoy en aislamiento y la verdad que todo esto es un aprendizaje".

Para Madrid, no fue un día más ya que "voy a ver a mi familia después de un mes y voy a volver a recibir un abrazo que fue lo más difícil de aguantar en este aislamiento".

El surfista contó que durante este mes sufrió de dolores musculares y que también tuvo fiebre, pero que luego de un mes lo pudo superar sin la necesidad de medicamentos.

Antes de finalizar, se tomó un minuto para "agradecer a todos los que han estado. Al personal médico que me brindó los mejores servicios y a toda la gente que me mando mensajes de fuerzas. Sigamos unidos que vamos a salir adelante. Somos un país solidario y no podemos perder esa unión".