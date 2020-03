El surfista Lucas Madrid dio positivo por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un video publicado en sus redes sociales, Lucas Madrid anunció que dio positivo por coronavirus luego de que se le realizara un test por haber sentido los síntomas.

El deportista uruguayo, que representa a Peñarol, explicó que "es un momento sensible para mí. Me siento en el deber de hacer este video y contarles mi situación.Llevo ocho días de cuarentena y entrenando en casa, pero hace un par de días empecé con tos y dolor corporal y pensé que era de entrenar".

El surfista agregó: "Los dolores se intensificaron y al toque hice fiebre y tuve dificultad de respirar. Se me tomó la fiebre y tenía 38 y con síntomas y algunos ruidos cuando me hicieron la prueba de respiración. Me hicieron una placa de torax y análisis de sangre que dieron bien, pero me llamaron para decir que dio positivo. Es difícil, yo vivo con mi madre y es grande por eso estoy aislado en mi cuarto".

Antes de finalizar dejó una reflexión: "Para que tomen conciencia, yo no tuve contacto con nadie que diera positivo y me saltaron los síntomas, no seamos egoístas y pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos".