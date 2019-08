“Lola” Moreira y el sueño esquivo de la medalla en los Juegos Panamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dolores Moreira se quedó sin medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 tras quedar en la novena posición de la medal race y en la cuarta de la general.



La ilusión quedó por el camino para la uruguaya de 20 años que llegó a Lima 2019 con el empujón anímico y deportivo tras haber conseguido la clasificación a Tokio 2020 en Japón, semanas antes de los Juegos Panamericanos.

Y todo había comenzado bien para la sanducera, quien con grandes actuaciones se perfilaba para pelear el podio, pero un mal día el jueves y una floja medal race se lo impidieron en la Bahía de Paracas.



“Quedé un poco triste porque no se dio el resultado que esperaba y que lo tuvimos a la mano, pero soy conscientes que en estas condiciones (las del viento) no puedo hacerle frente a determinadas rivales porque estoy en desventaja física. Di todo pero lamentablemente no se pudo”, contó Dolores Moreira tras la última regata.

#Vela l "Di todo de mi, no se pudo, pero el deporte siempre da revancha", dijo @LolaMoreira399 tras su cuarto lugar en láser radial.

Somos #TeamUru 🇺🇾💪⛵ pic.twitter.com/T4XfHd9Thh — Comité Olímpico Uruguayo (@PrensaCOU) August 9, 2019

Por otra parte, en nacra 17, Pablo Defazio y Dominique Knüppel, quienes habían asegurado el jueves la clasificación a los Juegos Olímpicos, ayer fueron cuartos en la medal race y en esa posición de la clasificación general cumpliendo el gran objetivo: conseguir el pasaje a Tokio 2020.

La jornada de definiciones en la Bahía de Paracas tuvo también la participación de Ignacio Rodríguez en la medal race de láser standard, quedando en la undécima colocación en esta prueba y también en la general.

En esta jornada la vela tendrá en escena a Nicolás Landauer en foiling kite y a Ricardo Fabini junto a Florencia Parnizari en snipe. En ambas clases están aseguradas las medallas y solo resta saber en Paracas cuál se colgarán