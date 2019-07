Egan Bernal será el ganador más joven del Tour de France

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A falta del paseo del campeón el domingo en París, Egan Bernal (Ineos) se convertirá en el primer colombiano que gana el Tour de Francia, luego de una penúltima etapa en Val Thorens en la que se impuso en solitario el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain).

En una 20ª etapa reducida a apenas 59 kilómetros (en vez de los 130 inicialmente previstos) debido al estado de las carreteras por las tormentas en los Alpes, Bernal entró en la meta de la estación de esquí de Val Thorens, a 2.365 metros de altitud, de la mano de su compañero Geraint Thomas, ganador en 2018, en una bella imagen.

"Cuando Thomas me dio la mano comprendí que había ganado el Tour", declaró Bernal. "Toda la etapa fui pensando, kilómetro a kilómetro, cada vez me queda menos", dijo el colombiano, de tan solo 22 años, quien se convertirá este domingo en el primer ciclista de su país en ingresar a París vistiendo la malla líder, la cual consiguió el viernes.

En meta le esperaban su pareja Xiomara y su padre Germán para celebrar el hito del primer sudamericano que se prepara para ganar la carrera ciclista más importante del mundo. "Falta llegar a París, solo queda una etapa, pero es increíble, no me lo puedo creer. Hoy estoy más tranquilo, pero me harán falta varios días para comprender lo que significa".

Salvo acontecimiento extraordinario el último día (queda por disputarse la etapa final, una teórica formalidad de 128 kilómetros entre Rambouillet y París), Bernal se coronará como el más joven ganador del Tour desde la época moderna, tras la Segunda Guerra Mundial, superando a Felice Gimondi (1965).

Además ofrecerá su quinto maillot blanco (líder sub 23) a Colombia, tras los conseguidos por Nairo Quintana en 2013 y 2015, Álvaro Mejía en 1991 y Fabio Parra en 1985.

Acompañarán a Bernal en el podio Thomas, segundo a 1:11, y el holandés Steven Kruijswijk, que aprovecharon el bajón en el larguísimo puerto de Val Thorens (33,4 km de extensión) del francés Julian Alaphilippe, líder hasta el viernes por la mañana, que perdió su segundo puesto.