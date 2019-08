Deborah Rodríguez: "Esta medalla no es solo mía, es de todo el país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deborah Rodríguez se quedó con la medalla de bronce en la final de los 800 metros femeninos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tras la consagración, la atleta dialogó con Ovación y aseguró: "Esta medalla no es solo mía, es de todo mi país".

Visiblemente emocionada, Rodríguez manifestó: "Añoraba esta medalla desde que arrancó la temporada, no lo podía creer. Todo un año entrenando para que se pase tan rápido, pero me arrodillé y no podía más de la emoción cuando terminó. Era lo que quería. Ahora que estoy con la medalla no tengo palabras".

A su vez, la atleta uruguaya finalizó con la mejor marca de su temporada y eso es más valorable al enfrentarse a una carrera que no era sencilla: "Sabía que la cubana y jamaiquina (líder y escolta respectivamente) eran buenas. Eran 4 y 5 del ranking Mundial. Hoy tenía que correrlas a ellas. En un momento la canadiense estaba al lado mío y tenía que atacar y fue lo que hice. Me moví y busqué el ritmo yo. Se dio el bronce y estoy disfrutando de la medalla".

¿Descansar? Poco y nada para Deborah que ya tiene el próximo objetivo en mente. "Tendré un día de vacaciones y después toca prepararnos para buscar la mejor versión en el Mundial de Doha. Va a ser una carrera difícil, pero estoy buscando entrar en los mejores y también pensando en Tokio", finalizó.