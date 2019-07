A competir y sobre todo, a crecer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pelear una medalla a nivel de Juegos Panamericanos en levantamiento de pesas es difícil por estos tiempos para Uruguay, que tendrá tres competidores en Lima 2019 y el gran objetivo es competir y dejar una huella para contagiar a las nuevas generaciones de ese deporte.

Rodrigo Marra (24 años) en la categoría 109 kilos, Enrique Juanicó (24) en 96 kilos y Sofía Rito Enocsson (33) en 55 kilos, saldrán a escena en Lima.

“Yo nunca supe que iba a terminar acá. Entrenaba en un gimnasio de fierros una hora por día y me iba a casa, pero un día un profesor me dijo si no quería hacer un curso de levantamiento olímpico. No tenía ni idea de lo que era. Empecé, lo terminé con éxito y arranqué a competir”. Así le recordó Rodrigo Marra sus comienzos a Ovación.

En 2014 en República Dominicana, Rodrigo, que trabaja como profesor en MVD Crossfit, tuvo su primera competencia internacional en un Panamericano de levantamiento. El resultado no fue el mejor, pero marcó el inicio de una carrera que hoy lo tiene clasificado por primera vez a los Juegos Panamericanos.

Enrique Juanicó jugaba al rugby en Champagnat y mientras se dividía el tiempo estudiando y entrenando, también hacía gimnasio. “A los 13 jugaba y hacía fierros. Del Liceo me iba a entrenar y después a levantar pesas y un profe me vio buenas condiciones. Dejé el rugby, arranqué boxeo y al tiempo un amigo me propuso hacer una rutina de fuerza. Hice buenas marcas y arranqué”, le expresó a Ovación.

En abril, Enrique, que estudia nutrición, logró la clasificación en Guatemala y Rodrigo la consiguió en el Clasificatorio nacional. Se aseguraron el cupo y se unieron a Sofía Rito para conformar la selección uruguaya de pesas.

Enrique Juanicó dejó el rugby para meterse en el mundo de levantamiento de pesas. Foto: F. Flores.

El objetivo de Uruguay en los Juegos Panamericanos

Por cómo se viene desarrollando este deporte en el Uruguay, el crecimiento es notorio y de Campeonatos Nacionales que hace cinco años tenían 10 competidores se pasó a contar con más de 100 a fines de 2018, pero de ahí pelear una medalla en los Juegos Panamericanos es otra historia.

“Tenemos que ser realistas porque pesas es un deporte distinto al resto porque un pesista profesional en un mal día no levanta mucho menos que vos. Eso no sucede. No nos fijamos tanto en las posiciones sino en ir escalando cada vez un poquito más”, dijo Enrique.

Para Rodrigo Marra esta participación uruguaya debe marcar un precedente “para elevar el nivel y atraer gente joven que empiece a entrenar y competir desde temprana edad porque ese es el camino. Hay una creencia de que los niños no pueden hacer pesas y es falsa. Con un buen entrenamiento y alimentación, pueden sumarse a este deporte sin problemas y a eso apostamos”.

Rodrigo Marra entrenando para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: Francisco Flores.

La olímpica que ya estuvo en Río 2016 va por Lima 2019

Hija de madre sueca y padre uruguayo, Sofía Rito Enocsson hizo todo lo posible para ponerse la Celeste rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y cumplió uno de sus sueños.

De ahí en más, la deportista sueca comenzó a representar a Uruguay y ahora será una de las integrantes de la selección de pesas junto a Rodrigo Marra y Enrique Juanicó, y al entrenador Gonzalo Remiro.

Sofía Rito Enocsson defenderá a Uruguay en Lima 2019. Foto: Archivo El País.

Sofía Rito viene de consagrarse en el Campeonato Nacional de Suecia, donde en la categoría de hasta 55 kilos terminó con un total de 160 kilos tras quedar primera en arranque con 71 kilos y segunda en envión con 89, lo que le alcanzó para obtener el título.

Ahora buscará un destaque en Lima, donde intentará volcar toda su experiencia europea en una dura competencia en los Juegos Panamericanos.