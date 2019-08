Tras 16 años, Leandro Salvagno tuvo una revancha en los Juegos Panamericanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No le dan los dedos de las manos para contar sus títulos en Europa, pero volvió a la selección uruguaya, tuvo su revancha panamericana y ayer se colgó el oro, a 16 años de la medalla de plata lograda en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo y que era la última presea lograda por el remo uruguayo.



Al ver el resultado y pese a ser el mayor de los cuatro, no se aguantó: “Cuando me cayó la ficha me puse a llorar. Hace un montón de años que no lloraba y llorar por felicidad es una sensación increíble”, comentó Leandro Salvagno, el guía del bote que le dio ayer el primer oro a Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, junto a Bruno Cetraro, Martín González y Marcos Sarraute en el cuádruple par (cuatro pares de remos cortos sin timonel).

Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Martín González y Bruno Cetraro con la medalla de oro en remo. Foto: Enrique Arrillaga

En República Dominicana, en 2003, festejó la plata junto a Ruben Scarpatti, Oscar Medina y Rodolfo Collazo siendo el menor del equipo, pero quedándose con las ganas de más. Ayer, se sacó la espina siendo el mayor de un grupo de jóvenes, que en 2003 eran apenas unos niños.

Rodolfo Collazo, Andres Medina, Ruben Scarpati y Leandro Salvagno en 2003. Foto: Archivo El País

“Veníamos teniendo sensaciones muy buenas y velocidad para ganar la medalla de oro, pero sabíamos que teníamos rivales de nivel mundial. Al final se dio. Ya son 16 años de esa medalla de plata que fue un sueño”, sumó el remero de 35 años que en España compite con el club Orio en la modalidad de traineras. Salvagno, tras la plata en Santo Domingo 2003, fue olímpico en Atenas 2004 y Beijing 2008, pero no estuvo en Londres 2012. En 2018, el técnico de la selección, Osvaldo Borchi, habló con él para su vuelta para el clasificatorio de Río.

Leandro Salvagno en Beijing 2008. Foto: EFE

“Cuando pensamos en la clasificación pensé en Leandro porque nos iba a dar el feeling para poder llevar el bote. Era difícil conciliar con una persona en Europa”, dijo el técnico. Las semanas de entrenamiento en China y luego en España fueron claves según Borchi.



“Fue algo extraordinario lograr que él esté luego de 16 años de la medalla en Santo Domingo, que él fue el strock, nuevamente de guía del bote”, sumó quien también fue el técnico al lograr la medalla plata de 2003.