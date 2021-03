Del 'Ruso' al 'Cocho': los mensajes de los surgidos de Defensor en el peor momento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin dudas es el momento más duro en la historia de Defensor Sporting y cada uno, hinchas, dirigentes y jugadores, lo procesan a su modo. En las últimas fechas, mientras la permanencia del equipo violeta en primera división corría riesgo, jugadores como Martín Cáceres ya empezaban a mandar mensajes de apoyo para el equipo que los vio nacer como futbolistas. "En las buenas, pero en las malas mucho más", había dicho el pelado antes del último partido.

La agonía duró hasta los últimos minutos del partido final en el campeonato. El 'tuerto' llegaba igualado en puntaje con Boston River y, mientras los violetas empataban en Cerro Largo, un penal le permitió al 'sastre' salir de la zona de descenso a falta de diez minutos.

Defensor Sporting se alejó de sus principios y lo pagó caro By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN Defensor Sporting se alejó de sus principios y lo pagó caro

Defensor no pudo romper el cero en Melo y luego de 55 años en la categoría de privilegio, descendió a segunda división donde acompañará a Danubio y a Cerro.

Luego de decretado el descenso violeta, algunos de los protagonistas de su historia reciente mostraron su apoyo en redes sociales y hasta el 'Ruso' Diego Pérez, que vistió la violeta por última vez en 2003, dejó sus palabras de aliento. "Las caídas te hacen más fuerte", escribió junto a una foto suya cuando vestía la camiseta de Defensor.

Otros que ya triunfan en Europa también se acordaron de 'la viola'. "Pronto volverás donde tenes que estar siempre", escribió Mauro Arambarri. "Fuerza tuerto querido, vas a volver más fuerte que nunca", fueron las palabras del 'zorro' Damián Suárez y "tuerto querido a no bajar los brazos, se volverá más fuerte que nunca. Mucha fuerza a todos los violetas", fue el mensaje del goleador del Valencia, Maximiliano Gómez.

Y no fueron los únicos. "Dolido y mucho. No tengo palabras para este momento. Pero sé que vamos a volver más fuertes que nunca. Te amo Defensor", escribió Carlos Benavidez.

"No quiero opinar de lo futbolístico y mucho menos administrativo, simplemente porque no estuve en el día a día . Solo quiero desearle un pronto regreso a lugar donde se merece, que es la A. Mucha fuerza a todos los pibes del club , sigan persiguiendo sus sueños, no tengas dudas que vamos a volver y como dijo Gallardo cuando asumió en River, Defensor va recuperar su historia. Abrazo enorme , hoy más que nunca con todo el pueblo violeta", escribió el 'fuji' Adrián Luna.

"Te verán volver más fuerte que nunca", coincidió Giorgian De Arrascaeta y "mucha fuerza tuerto querido, volveremos más fuertes", escribió Facundo Castro; entre algunos de los mensajes de apoyo para el equipo violeta.

Del 'Ruso' al 'Cocho': los mensajes de los surgidos de Defensor en el peor momento. Foto: Captura

Del 'Ruso' al 'Cocho': los mensajes de los surgidos de Defensor en el peor momento. Foto: Captura

Del 'Ruso' al 'Cocho': los mensajes de los surgidos de Defensor en el peor momento. Foto: Captura

Del 'Ruso' al 'Cocho': los mensajes de los surgidos de Defensor en el peor momento. Foto: Captura