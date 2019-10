Maradona ganó con Gimnasia, volvió al baile e imitó a un jugador al que le dio un consejo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de tres derrotas consecutivas ante Racing de Avellaneda, Talleres de Córdoba y River Plate, Diego Armando Maradona consiguió ante Godoy Cruz su primera victoria como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.



Como no podía ser de otra manera, el DT volvió a festejar bailando en el vestuario y en conferencia de prensa contó qué consejo le dio a Victor Ayala que fue clave en el partido. Además el Napoli le mandó un saludo.



El 'Lobo' llegó a Mendoza y su entrenador fue recibido a lo grande. La gente del Tomba desplegó una bandera enorme con la cara de Maradona junto a las del Papa Francisco y la de Lionel Messi.



Gimnasia no la tuvo nada fácil. Si bien comenzó ganando y se puso 2-0, Godoy Cruz lo empató pero Víctor Ayala convirtió su segundo gol de tiro libre para poner al 'Lobo' en ventaja y García liquidó el trámite sobre el final.



El paraguayo Ayala fue vital en la victoria de los platenses y de qué manera. Dos tiros libres perfectos que fueron parte de un consejo del propio Maradona, que explicó y lo imitó en conferencia de prensa.



El entrenador dijo que le pegada de su dirigido es impresionante y contó cómo hizo que su jugador mejorara. "‘Parate un segundo antes Víctor’", le dijo Maradona, que agregó: “el paraguayo Víctor llegaba muy cerca de la pelota para pegarle, y le pegaba al cartel de allá arriba. Yo le dije ‘Víctor, ¿por qué no te parás un poquito antes? Y pensá dónde la vas a tirar’".



Recreando el diálogo, el 10 se animó a imitarlo caracterizando la timidez de Ayala: "‘Bueno, bueno Diego. Sí, cómo no’. Empezó a pegarle y fue acostumbrándose a frenarse un poco. Hoy, cuando hizo el primer gol me vino a decir ‘me frené antes’, confesó.



MARADONA COMENTÓ QUÉ LE DIJO A AYALA PARA PEGARLE MEJOR EN LOS TIROS LIBRES#CentralFOX | El paraguayo anotó dos golazos en la victoria del Lobo. pic.twitter.com/nu69429FRl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 5, 2019

video Volvieron los bailes:

Como cuando dirigía en México a los Dorados de Sinaloa, Maradona llegó al vestuario y festejó la victoria bailando con sus jugadores. Mientras los futbolistas lo vitoreaban, el entrenador alzó el grito de: "¡vamos Lobo!".

#GELP baila y festeja Diego Armando Maradona. Esa rodilla es elástica pic.twitter.com/dXzmoLx3xd — Juan Manuel Bianchi (@jmbianchi20) October 5, 2019

El saludo del Napoli

Maradona comenzó a gestar una hermandad entre Gimnasia de La Plata y Napoli. “Y todo el bosque cantó, Maradó, Maradó...”, tuiteó el equipo italiano que felicitó a su ídolo por su primera victoria al mando del 'Lobo'.