Guardiola lloró al despedir al Kun Agüero y reveló el bombazo del mercado de pases

El Manchester City festejó haber obtenido la Premier League y el entrenador Pep Guardiola se mostró muy emocionado ante las cámaras. Antes de jugar la final de Champions League ante Chelsea, el español habló sobre el alejamiento de Sergio Agüero, lloró, y reveló el posible destino deportivo del Kun.

video La emoción de Guardiola al despedir al Kun:

El entrenador español no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron por el delantero argentino, que dejará el equipo. “Lo queremos mucho, es una persona especial para nosotros, es muy bueno.El me ayudó mucho”.



​Pep confesó que no podrán reemplazar al Kun. “Hay muchos jugadores que hoy este club no tiene, como Joe Hart o David Silva, que nos ayudaron a ser lo que somos. Tenemos su legado y hoy (Agüero) ha mostrado su calidad en 20 minutos”.

🗣 "He's a special person for us." 💙



Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City pic.twitter.com/LoKM9wMJAR — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

video A Pep se le "escapó" un secreto:

Aunque era un secreto a voces, Guardiola se refirió al futuro deportivo de Sergio Agüero, al que por lo que parece ser su destino, seguirá de cerca.

“Tal vez estoy revelando un secreto...Tal vez (Agüero) está cerca de cerrar un acuerdo con el club de mis amores, el Barcelona.Va a jugar junto al mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, y estoy seguro de que lo va a disfrutar. Va a hacer a mi club, Barcelona, cada vez más y más fuerte”, dijo Pep.