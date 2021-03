¿Espías?, el caso del micrófono en el banco de suplentes de River Plate en el superclásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boca Juniors y River Plate empataron 1-1 en un apasionante superclásico en La Bombonera. La semana previa estuvo llena de chicanas y dudas sobre cómo formarían los equipos y los 90 minutos de fútbol fueron igual de entretenidos. Incluso desde antes de empezar, cuando un colaborador de millonario fue hasta el banco de suplentes a sacar un micrófono que estaba instalado allí.

"Voy a empezar a sacar micrófonos, no me gusta que todo se haga público, ya no tenemos intimidad. Me gustaría que se hablara más del juego que lo que uno hizo con un árbitro o lo que le dijo a un ayudante técnico o un jugador. Pero no quiero que se arme un debate respecto a eso, no tengo nada contra el línea”, había dicho Marcelo Gallardo en la previa al partido.

El 'Muñeco' había estado en el centro de la polémica luego de que micrófonos cerca del banco de suplentes captaran sus entredichos con uno de los asistentes en la derrota de River ante Argentinos Juniors en el Estadio Monumental.

Antes de comenzar el superclásico ante Boca Juniors, un colaborador de River Plate retiró un micrófono en el techo del banco de suplentes millonario y Gallardo juntó a sus futbolistas para las últimas indicaciones en medio del terreno de juego.