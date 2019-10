La bomba del mercado de pases: el seguridad echado por Boca, pasará a River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de otro superclásico entre Boca Juniors y River Plate por la Copa Libertadores era de esperarse que se hablara mucho después del partido. Por el lado del millonario se plantea si el equipo de Marcelo Gallardo podrá contra el poderoso Flamengo, mientras que en el Xeneize ya comienzan a sonar algunos nombres que podían suceder a Gustavo Alfaro. Pero nadie esperaba que se hablara del hombre de seguridad, Néstor Gabriel Portillo.



Fue uno de los efectivos encargados de la seguridad dentro de la cancha para el partido de vuelta en la Bombonera y se volvió viral después de que festejó con los jugadores de River.



"Los vi ahí y estaba justo al lado, me acerqué y listo. Fueron 20 segundos, los abracé y los solté, nada más", le dijo Portillo a Clarín. Pero el festejo el salió demasiado caro porque la empresa que contrató Boca lo dejó sin trabajo.



¡EL ABRAZO DEL HOMBRE DE SEGURIDAD A LOS JUGADORES DE RIVER QUE SE HIZO VIRAL! 🤗#LibertadoresxFOX Imperdible momento durante los festejos millonarios en La Bombonera.



🧐 ¡Atentos a la sonrisa de Enrique Bologna! 🤣 pic.twitter.com/lSoMouEIw1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 23, 2019

"Fui a la empresa y me dijeron que tenía que presentar un telegrama de renuncia por lo que ocurrió en la Bombonera. Es insólito. Esta no es la primera vez que saludo a los jugadores de River; la diferencia es que este caso fue viral. Boca Juniors pidió que me despidieran", confesó Portillo.



Pero no fueron todas malas para el hombre, que de hecho ahora se dará un gusto muy importante. La empresa de seguridad de River Plate lo llamó para contratarlo y ahora podrá ser custodio del club del cual es hincha.



Después de volverse viral, muchos hinchas del millonario pidieron para que el club de Núñez lo contrate y se volvió realidad. 20 segundos en un festejo le cambiaron la vida en dos días a Néstor Gabriel Portillo.



"Me llamaron de la empresa de River, para hacer una entrevista. Todo fue por una gestión del club para que no me quede sin trabajo". "Viví todo lo de River. Estaba en el campo de juego y no resistí la tentación", le había dicho al diario Clarín el empleado.