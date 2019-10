Despidieron al guardia de seguridad que festejó con los jugadores de River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Portillo, el empleado de seguridad privada que se coló en los festejos de los jugadores de River Plate tras eliminar a Boca en la Bombonera y lograr la clasificación a la final de la Copa Libertadores, fue despedido de la empresa privada PCP.

El agente de seguridad, identificado claramente por su chaleco amarillo fluorescente, se colgó por la espalda de los futbolistas Matías Suárez y Lucas Pratto para sumarse a los cantos del equipo de Marcelo Gallardo en el centro del campo de juego del escenario xeneize.

En declaraciones al diario Clarín, Portillo dijo: "Fui a la empresa y me dijeron que tenía que presentar un telegrama de renuncia por lo que ocurrió en la Bombonera. Es insólito. Hace 11 años que formo parte y nunca tuve un problema en ninguna de las canchas en las que me tocó trabajar. Esta no es la primera vez que saludo a los jugadores de River; la diferencia es que este caso fue viral. Boca Juniors pidió que me despidieran".

La noticia de su despido explotó en las redes sociales. Inmediatamente, los miles de fanáticos Millonarios se solidarizaron con el agente de seguridad y comenzó una campaña para conseguirle un puesto de trabajo.