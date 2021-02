Yonatthan Rak: el croata que la rompe en Montevideo City Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tiene apellido croata, juega de zaguero y ha hecho un gran torneo Clausura. Yonatthan Rak seguramente no olvidará el partido de la novena fecha, en la que Montevideo City Torque venció 2-1 a Rentistas con un agónico gol suyo. Además, de sus pies salió el excelente pase a Pizzichillo que terminó con Cóccaro abriendo el marcador.

Como no podía ser de otra manera, ayer se despertó feliz en su casa de Punta de Rieles. “Me desperté muy contento, más feliz no se puede estar. Se dio todo redondito. Ganar de esa manera en la hora y convertir el gol fue casi soñado”, admitió el zaguero. “Después que echaron a Malrechauffe, Rentistas se metió todo atrás y estaba difícil entrarle. Pero cuando el zaguero despejó me cayó a mí en el pie y pude resolver. Justito me quedó por suerte”, dijo riendo y pasó a explicar lo de la jugada del primer gol. “Es algo que está trabajado. Cuando recibo la pelota, él trata de buscar la espalda del lateral. Lo veníamos intentando hacía unos cuantos partidos y por suerte salió”.

Rak reconoce que está pasando por un gran momento. “Creo que es el mejor de mi carrera. Que el equipo esté teniendo un gran rendimiento ayuda a potenciarnos a todos”. Lleva ya cuatro años en el equipo del City Group. “Lo que estamos haciendo, peleando el campeonato y para entrar en la Libertadores, es histórico para el club. Y es hermoso”.

La Copa Libertadores

A propósito de la Copa, Montevideo City Torque decidió no aceptar ser Uruguay 3 en la Copa Libertadores. Los futbolistas fueron consultados y estuvieron de acuerdo pues se tienen gran confianza.

“Lo habíamos hablado con el plantel y como el equipo está bien y con confianza creemos que da para pelear un poco más. Y eso fue lo que le volcamos al club”.

El extenso viaje a La Paz también influyó en la determinación. “Se puso todo en la balanza. Bolívar es un cuadro grande y muchos de nuestros jugadores nunca estuvieron en la altura. Podía ser complicado entrar con Bolívar porque nos podíamos llegar a quedar sin nada. Sin posibilidades ni de ir a la Sudamericana. Además, hoy estamos segundos en la Anual y peleando el Clausura y nos íbamos a distraer con el viaje y todo eso. Apostamos a entrar en la fase de grupos”, afirmó el bisnieto del militar que llegó a Uruguay tras la guerra y formó aquí su familia.

Yonatthan arrancó el baby fútbol en Terremoto, después paso a El Ombú y terminó en AUFI de Danubio. Pero antes de Séptima y por intermedio de un amigo, se mudó a Miramar Misiones.

Fue en el equipo cebrita que el técnico de la Sub 16 lo cambió de puesto y el volante central se convirtió en zaguero. “No es lo mismo, pero es una posición parecida. Era estar unos metros más atrás nomás”. En el 2012 y ya como defensa debutó en el primer equipo de la mano de Manta.

De Miramar Misiones se fue al Inter de Porto Alegre que dirigía Diego Aguirre. Pero a las dos semanas de su llegada Aguirre se tuvo que ir. Estuvo un año y medio y, aunque no jugó como esperaba, la experiencia lo hizo crecer. “No conocía ese profesionalismo, era otro mundo que me hizo crecer como persona y como jugador. Estar solo también, aunque después llegó Nico López”.

Hoy está feliz en Torque, pero con sus buenos rendimientos seguramente no tardará en armar las valijas. “A comienzos de año hubo sondeos, el más concreto de Atlético Nacional de Colombia, pero Torque desestimó la oferta porque no podía contratar”.

Lejos de desmotivarse, Rak redobló el esfuerzo. “No me molestó, aunque era una buena chance, pero no se dio. No tengo que reprocharle nada al club. Todo lo contrario. En Torque tenemos todo lo que precisa un jugador profesional. Algo que debería ser normal, pero lamentablemente no se da. Si viene algo bueno para el club y para mí daré el salto. Pero estoy muy a gusto y estamos pasando por un momento muy lindo”.

Aunque nació en La Teja se crió en Punta de Rieles, donde sigue viviendo hasta hoy. Está cerca de la casa de sus padres y va seguido a comer. Ayer no tuvo suerte porque ellos están afuera, pero aprovechó el día libre con una buena siesta para recuperarse de tantos partidos.

“Estamos mentalizados para ganar el Clausura y entrar a la Libertadores como Uruguay 1 o 2. Hicimos un gran torneo y estamos en la recta final. Liverpool anda muy bien, con un juego parecido al nuestro, pero tiene copa y un viaje largo. Hay que ver cómo le juega eso. También están los grandes ahí, que están acostumbrados a la pelea. Va a ser durísimo, pero muy lindo”, finalizó el zaguero de apellido croata.