¿Y ahora quiénes pueden acompañar a Wanderers y Liverpool a la Copa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Montevideo Wanderers y Liverpool ya son equipos coperos, porque tomaron la decisión de representar a Uruguay en los lugares 3 y 4. Esto hace que la recta final del Torneo Clausura y el desenlace del Uruguayo tenga en juego los últimos dos cupos para el principal torneo de clubes de Sudamérica. ¿Quiénes tienen ventaja? ¿Cómo se definirán las ubicaciones? ¿Si no se gana el Clausura, se está afuera de la Copa?

Para empezar, actualmente están en mejor posición Rentistas como ganador del Torneo Apertura (tiene seguro una semifinal) y Nacional que ostenta el primer lugar en la Tabla Anual y con una diferencia de siete puntos a su favor cuando quedan por disputar 18 unidades. Pero puede haber variantes y hasta incluso que estos dos conjuntos queden fuera de la lucha por esos dos puestos.

1 Nacional

La chance- Por ahora es el principal candidato para ser Uruguay 1 o Uruguay 2 porque lidera la Tabla Anual. Si conserva ese lugar, aunque no gane el Torneo Clausura irá a la Libertadores.

El riesgo- Puede perder la condición de líder de la Anual con Montevideo City Torque y que el equipo ciudadano sea, además, el ganador el Clausura. Si Rentistas triunfa en la semifinal ante los celestes, Nacional no va a la Copa.​

2 Rentistas

La chance- Necesariamente tiene que ganar la semifinal contra el equipo que se proclame campeón del Torneo Clausura. Si lo consigue será finalista y tendrá la clasificación copera.

El riesgo- No tiene chance en el Clausura y tampoco en la Anual, por lo que está obligado a ser finalista del Uruguayo.

3 Montevideo City Torque

La chance - Puede ganar el Clausura y aunque pierda la Anual luego ser finalista del Uruguayo triunfando ante Rentistas, lo que le daría el pasaje a la Copa, mínimo como Uruguay 2. Puede perder el Clausura con Liverpool pero ganarle la Anual a Nacional, por lo que quedaría en la final del Uruguayo y también entraría a la Copa. Puede quedar segundo en la Anual, detrás de Nacional, perder el Clausura con Liverpool, pero que el Negriazul se imponga ante Rentistas en la semifinal. En ese caso, como Liverpool ya clasificó como Uruguay 4, la tabla Anual le daría el pasaje copero.

El riesgo - Quedar atrás de Peñarol en la Tabla Anual y no ganar el Clausura. Ahí queda afuera de todo.

4 Peñarol

La chance - Puede ganar el Clausura y meterse en la semifinal con Rentistas, superando esa instancia será Uruguay 2 o Uruguay 1. Puede pasar a Montevideo City Torque en la tabla Anual y aunque no gane el Clausura si el campeón es Liverpool y también se convierte en finalista, por la posición en la Anual va a la Copa. Puede pasar a Nacional en la Anual y convertirse en finalista.

El riesgo - Que no pase a Montevideo City Torque en la Anual y que no gane el Clausura. Ahí, Peñarol se despide de la Libertadores.