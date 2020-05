Yaya Toure y una nueva polémica decisión sobre su llegada al fútbol brasileño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica de Yaya Toure y su posible arribo al fútbol de Brasil sumó un nuevo capítulo este miércoles con un particular mensaje que envió el futbolista marfileño.

El actual jugador de 37 años generó polémica en el país norteño luego de que estuviera a punto de firmar con Botafogo y cambiara a último momento su parecer y con chances de recalar en el Vasco Da Gama.

La propuesto de Leven Siano, uno de los candidatos a presidente del Vasco, convenció al volante africano y por eso cambio de manera drástica su nuevo club.

Pese a ello, mediante un video, informó que su arribo a Brasil será imposible por razones personales y que agradece las intenciones que tuvo quien lucha por ser el titular del club de Río de Janeiro.

"Me gustaría agradecer al señor Leven Siano por haberme invitado para ser parte de este proyecto maravilloso y de la familia Vasco da Gama. Pero infelizmente no lo podré hacer por razones personales. No me puedo mudar para Brasil. Gracias por su comprensión y deseo todo lo mejor al señor Leven con su proyecto", expresó Yaya.

Por su parte, Leven Siano manifestó que "acordamos un consenso amistoso para rescindir el contrato, con efecto inmediato, sin ninguna penalización u otras obligaciones de ambas partes. Le agradezco toda la atención dedicada al tema durante nuestras conversaciones recientes. Le deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros, y le envío saludos a él y a su familia