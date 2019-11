Xisco: “No sabía cuál iba a ser mi futuro, pero apareció Peñarol y me cambió todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Xisco Jiménez llegó a Peñarol el 11 de septiembre y una semana más tarde hizo su debut en el partido de la segunda fecha del Torneo Clausura frente a Rampla Juniors con triunfo carbonero por 2 a 1 en el Estadio Centenario.

En una entrevista que le concedió al Diario AS de España, el delantero de 33 años habló de cómo se dio su llegada a los aurinegros y dijo que “cuando llegó el verano acabé contrato con Osasuna. Estuve esperando para ver si ellos tenían la idea de renovarme. Dependía de las necesidades que tuvieran. El problema es que llegó un momento en el que no podía esperar más. Nos estábamos metiendo en septiembre y necesitaba un equipo como fuese. Nunca había estado en esa situación y tarde tanto porque mi idea no era salir fuera de España. La idea de irme lejos de casa, en un principio, no la contemplaba. Pero con el paso de los días las ofertas ya eran un poquito más lejos y lo que tenía en España no me acababa de convencer. Además había muchos problemas para inscribirme por el tema del límite salarial. Y de una llegó Peñarol y ahí me cambió todo. Era un club grande, histórico y reconocido a nivel mundial. Para mí era una buena oportunidad para vivir el fútbol en Sudamérica en un gran club. Todas las referencias que tenía eran espectaculares. Era un reto bonito e ilusionante”.

Respecto a la adaptación al fútbol uruguayo y a vivir en otro país, lejos del suyo, Xisco remarcó que “ha sido buena. De hecho, creo que ya estoy adaptado. En parte porque aquí han hecho que me pueda adaptar rápido. Desde el club y también mis compañeros. No es fácil irte a 12.000 kilómetros de casa. El fútbol es diferente pero la vida es similar. La máxima es la cultura del asado, pero el resto es parecido. Ni si quiera existe la barrera del idioma. Poco a poco he intentado adaptarme lo más rápido posible. No iba a esperar a que nadie lo hiciera por mí. Me encuentro muy a gusto. Me siento uno más”.

Consultado acerca de las diferencias que encontró en el fútbol español, el delantero dijo que “el fútbol uruguayo es más físico y más pasional. Obviamente, los campos de fútbol no están igual. Esa es la mayor diferencia. Por suerte el nuestro, el Campeón del Siglo, es el mejor a nivel nacional. Cuando jugamos en casa es como casi cualquier campo a nivel Europeo. Pero sí que es verdad que hay otros campos que tienen sus cositas. Te hacen adaptarte a otra realidad. Pero para mí no es algo negativo, sino diferente. Sabía que no iba a ser todo de color de rosa. Todavía más motivos para adaptarse de la mejor manera”.

“Todas las referencias que tuve eran muy buenas. Creo que en parte es más lo que suena por ahí fuera porque al final mí día a día aquí está siendo normal, como ha sido en otros clubes. No tuve que pensarme nada en ese sentido. Me quedé con la grandeza del equipo y con vivir una bonita experiencia. No tengo 20 años pero tampoco me queda tanto. Era una buena experiencia para mí y decidí aceptarla”, dijo el español respecto a lo que se habla de los árbitros y las hinchadas en Sudamérica.

La presión de jugar en un club grande



Xisco habló de lo que significa jugar en un equipo grande y acerca de la presión dijo que “la he notado desde el primer día. Es el equipo más grande de Uruguay. El que más afición tiene. Ha ganado muchas Libertadores, ha sido campeón intercontinental… todo eso pesa para que haya presión y exigencia. Es un equipo muy grande con todo lo que conlleva eso. Que en parte es muy bonito vivirlo. En la comparativa, Peñarol es un Barcelona o un Real Madrid. Todo el mundo te conoce. Además el uruguayo es muy futbolero y muy pasional por sus equipos. Encima, mi caso es especial porque soy el primer español en muchos años en venir a Peñarol. Esto sorprende un poco más y la gente lo tiene más presente. Soy ‘el español que está jugando en Peñarol’”.

La semana clásica es especial



Consultado acerca del clásico, el delantero español dijo que “en la semana no se habla de otra cosa. Los entrenamientos son similares pero sabemos que nos jugamos más que tres puntos. Se respira diferente la semana. Es el partido del año y quieren ganarlo a toda costa”.

Compartir vestuario con el “Cebolla”

“Es un fenómeno. Me ayudó mucho desde que llegué. Hemos jugado en contra cuando él estaba en el Atlético de Madrid. Aquí es un referente. Es hincha de Peñarol desde pequeño. Es un emblema en el club de sus amores. Capitán y jugador insignia del equipo junto a Estoyanoff. Son dos jugadores muy importantes. Primero porque han dado el salto a Europa y eso se valora mucho y luego porque han vuelto para hacer historia aquí. El Cebolla es el que tira para delante por todos y el que nos hace ver lo que significa este partido para todo el aficionado de Peñarol”, contó Xisco acerca de lo que significa Cristian Rodríguez para el club.

El futuro es incierto, pero…



Acerca de lo que va a pasar en la próxima temporada, Xisco Jiménez cerró la entrevista con el Diario AS diciendo que “ahora mismo no lo sé. Aquí nos quedan tres partidos para acabar la liga y mi objetivo prioritario es salir campeón con Peñarol. Disfrutar de ganar en un club así y en una liga como la uruguaya. En diciembre acabo contrato, aunque tengo posibilidad de renovar un año. Hasta que no acabe la liga no sé qué va a pasar. Mi idea es, si va todo bien, seguir aquí. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No puedo descartar nada. Cualquier cosa que sea interesante para mí, lo voy a valorar. Ya no tengo 20 años. Me gustaría seguir jugando diez años más, pero no depende de uno mismo”.