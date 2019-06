Tabárez: "El mediocampo es el sector más esperanzador que tenemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El entrenador de la selección de Uruguay, el Maestro Óscar Washington Tabárez, dio este mediodía una conferencia de prensa en el Complejo Celeste, luego del primer entrenamiento con los 23 futbolistas convocados para la Copa América 2019 y afirmó que "el mediocampo es el sector más esperanzador que tenemos".

Todo comenzó con una consulta sobre de qué forma utilizará a Fede Valverde en el torneo. "Como mediapunta no. Jamás ha existido esa posibilidad, ni en Peñarol, ni en Real Madrid ni en la selección" sentenció el Maestro y valoró que "es uno de los jugadores que ha tenido más crecimiento, ha aprendido mucho y sobre todo fuera de la cancha".



En ese sentido, afirmó que esa zona del campo "es el sector más esperanzador que tenemos".



Al ser consultado sobre por qué lo consideraba "esperanzador", Tabárez dijo que era "por la edad que tienen estos jugadores" y añadió que "nosotros hemos probado a todo el mediocampo de forma diversa: pusimos a dos, pusimos a tres, en un momento los pusimos a los cuatro (en el amistoso de noviembre) contra Francia y sacamos nuestras conclusiones. Ahora también sacamos otras formas de parar el equipo que también tienen que ver con cómo favorecer al ataque y en cómo aportar a la defensa".



Sobre la convocatoria, el director técnico celeste indicó que "hemos procurado tener a disposición a futbolistas que sirvan para determinadas circunstancias, más allá de un esquema primario, pero también para solucionar aspectos, para modificaciones, para ver qué podemos hacer cuando un jugador no está", ya que "siempre aparecen esas situaciones y eso no puede ser algo que invoquemos cuando no nos salga alguna cosa".

El Uruguay de 2011 y el de 2019.

Ante la pregunta de si Uruguay puede repetir en la Copa América 2019 lo hecho en el año 2011, cuando salió campeón, Tabárez manifestó que "queremos una realidad parecida a la que describen, pero soy consciente que la historia no se escribe antes y resultados sorpresas aparecen en todos los torneos, en todos los niveles, permanentemente". "La historia se escribe en cada partido, eso no es solo para nosotros, sino para cualquiera de los equipos participantes", agregó.



En ese momento, un periodista le dijo al entrenador celeste que en 2010, Uruguay fue el mejor sudamericano en el Mundial de Sudáfrica y fue campeón en 2011, así como el año pasado fue el mejor en el Mundial de Rusia. "No me afilio a ese vinculo de algo que pasó hace ocho años atrás", sentenció el Maestro.



Sobre el equipo que fue campeón en 2011, destacó que "era un grupo que quizás estaba más evolucionado que este (de 2019) en la afirmación de muchos futbolistas. Ahora tenemos gente muy joven en algunas partes del equipo, que están jugando a gran nivel, pero esos partidos que van a jugar son los que van a determinar su grado de consolidación".