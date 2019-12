Urretaviscaya: "Tuve una conversación con Forlán, tengo muchas ganas de volver"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jonathan Urretaviscaya suena con fuerza para ser una de las primeras altas de Peñarol para la temporada 2020. Diego Forlán, flamante entrenador, pidió por su incorporación y el delantero se mostró orgulloso por esa situación.

"Diego me dijo que quiere un equipo rápido, dinámico, jugar por fuera. Es un orgullo que me haya llamado en su primera experiencia como entrenador. Siempre me seduce volver a Peñarol", declaró el "Rayo" esta mañana en entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Urretaviscaya es jugador de Rayados de Monterrey, equipo que acaba de consagrase como campeón del fútbol mexicano. Tras una lesión, el delantero perdió pisada y quiere una salida para volver a tomar ritmo. "Tuvimos un acercamiento con el club. Me comuniqué con Diego y les pedí que no hablen Monterrey porque nos estábamos jugando cosas importantes y el club se merece respeto", declaró.



El delantero declaró que el equipo mexicano ya sabe de la situación y que, de concretarse, su retorno sería por 6 meses. "Me queda un año y medio de contrato, me quedaría a la vuelta un año con Monterrey. Están dispuestos a prestarme, hay otras opciones también. Yo ya le manifesté al club que la prioridad la tiene Peñarol", afirmó.

A su vez, remarcó que el club mexicano le dio vacaciones hasta el 8 de enero y su intención es que la situación se resuelva antes de dicha fecha, para comenzar la pretemporada con el plantel mirasol.