Ubriaco: "No podemos tener el VAR en todos los partidos, no dan los recursos"

Darío Ubriaco, director VAR de la Asociación Uruguaya de Fútbol, explicó que "técnicamente, por la cantidad de recursos que tenemos se podrá entregar la asistencia de la tecnología VAR en cuatro partidos por fecha".

Aceptando que es imposible cubrir todos los partidos, el exjuez internacional dijo: "Puedo entender muchas opiniones, pero la AUF tiene espíritu de sumar esta herramienta para tratar de evitar alguna cantidad de errores y yo soy de los que piensa que prefiero tenerlo en cuatro partidos y no en ninguno".

​En su diálogo con Vamos que vamos (94.7 FM y 1050 AM), Ubriaco subrayó que actualmente "no da la cantidad de recursos ni están todos los estadios homologados, que tampoco se homologan en 20 minutos, para todos los partidos. No podemos hacernos cargo de jugar todos los partidos sin recursos, técnicamente no es posible, porque la realidad es que no hay árbitros para cubrir todos los partidos. Tenemos que calmar la ansiedad, entiendo las opiniones, pero hay que aceptar que no va a ser así".

También se mostró satisfecho por el trabajo que realizaron los jueces uruguayos en Asunción. "Terminó una semana de mucho trabajo y el resultado es satisfactorio, porque volvemos con árbitros certificados y podemos empezar a andar. Eso no quiere decir que estén listos los árbitros o todos, esto es una cuestión de bastante más trabajo de lo que la gente piensa y en realidad hay algunos que tienen ya un nivel como para poder entrar en una cabina, otros tendrán que esperar un poco más y adaptarse a la herramienta que, la verdad, no es tan sencilla".

Ubriaco adelantó que "en la medida de lo posible, vamos a invitar a la prensa para que tenga la experiencia, se siente en una cabina. Para que tengan una referencia de cómo se trabaja ahí, porque después dicen ustedes o los propios árbitros que se sientan frente a un televisor: 'Uy, cómo demora', pero se van a dar cuenta que hay situaciones que requiere de tiempo y ahí van a comprender".

El VAR no vino a entrar en situaciones discutibles que admiten grises.

También informó que el VAR en Uruguay tendría que tener un mínimo de ocho cámaras, aunque los partidos de Conmebol se juegan con 14 o 16, dependiendo de la etapa porque la final se termina jugando con 30. "Con un mínimo de 8 o 9 cámaras se puede sin ningún problema utilizar la herramienta. ​Dos cámaras para el fuera de juego, dos de línea de gol, la de transmisión del partido, alguna cámara inversa y una que lleve a un plano cerrado. Esas serían las cámaras importantes para poder tener evidencia a la hora de presentar una situación", añadió.