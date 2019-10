Tres gurises que piden cancha en medio del mal momento de Peñarol 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Necesidad y resultados son dos palabras que van de la mano con lo que precisa Peñarol en este complicado momento deportivo.

Luego de la derrota del domingo en Belvedere no hay tiempo para lamentos, más allá de que la estructura tambaleó en las últimas horas ya que el entrenador Diego López y el gerente deportivo Carlos Sánchez están bajo la lupa de todo el Consejo Directivo que exige cambios.

Los dos están en la cuerda floja y así se lo hicieron saber los directivos aurinegros el lunes pasado. Peñarol está obligado a ganarle mañana a Wanderers y el técnico trabaja bajo presión.

La pelota está en la cancha de los jugadores y el cuerpo técnico, los únicos que podrán sacar adelante este difícil momento.

Y pensando en el partido de mañana frente al bohemio en el Campeón del Siglo a la hora 20:00, por la quinta fecha del Torneo Clausura, a Peñarol no le queda otra que vencer. Primero porque no puede relegar más puntos y segundo porque si no lo hace, el entrenador podría ser cesado por el Consejo Directivo.

Esa es la situación actual de un club que tuvo un gran primer semestre en lo local y que ahora necesita cambios. En ese sentido, varios juveniles aparecen en escena como para refrescar un equipo que no responde desde lo físico, futbolístico ni anímico.

Es así que Ezequiel Busquets, Matías De los Santos y Agustín Dávila podrían tener su lugar mañana.

Ezequiel Busquets Lateral derecho El jugador de 18 años no estaba siendo muy tenido en cuenta por Diego López pero ante la ausencia de Giovani González y el flojo rendimiento defensivo del equipo, puede llegar a ser una opción para refrescar la zaga de un equipo que necesita retomar el nivel de la primera parte de la temporada.

Matías De los Santos Volante Es otra de las grandes apuestas de Peñarol pensando en el futuro y podría llegar a tener más minutos en el primer equipo. El futbolista de 21 años es un volante que puede dar una mano en un doble cinco que se viene mostrando lento, errático con la pelota y con escasa generación de fútbol.