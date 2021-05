Torneo Apertura: comenzará este fin de semana, pero sin Nacional ni Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Torneo Apertura 2021 comenzará este fin de semana tal cual estaba previsto, aunque sin la participación de Nacional y Peñarol, pues ambos tendrá actividad por copas internacionales entre jueves y martes. Por lo tanto, Cerro Largo (rival de los tricolores) y Plaza Colonia (que visitaba a los aurinegros) tampoco debutarán hasta la segunda fecha.

Ernesto Vergara, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, confirmó esta mañana al programa 100 Por Ciento Deporte (Sport 890) que están dadas todas las condicionantes para que comenzara la temporada entre sábado y domingo.



En primera instancia, porque mantuvo un contacto esta misma mañana de lunes con Sebastián Bauzá, secretario nacional del deporte, y recibió el visto bueno del gobierno para que se juegue al fútbol.

20 preguntas y respuestas sobre el Campeonato Uruguayo By Luis Prats MIRA TAMBIÉN 20 preguntas y respuestas sobre el Campeonato Uruguayo

Lo segundo es que si bien aclaró que su posición personal era que debía jugarse la fecha aunque no fuera en forma completa, había hablado con sus compañeros del órgano y había coincidencia al respecto.

¿Por qué no jugarán Nacional y Peñarol? Porque el reglamento interno de la AUF establece que si un equipo tiene actividad internacional un jueves y el martes siguiente, no se le puede fijar partidos para ese fin de semana. Si bien los tricolores jugarán el miércoles por la noche (hora 23), su partido por Copa Libertadores en Colombia ante Atlético Nacional terminará en día jueves y por tanto se toma que ese día tuvo partido. Luego, el martes, recibirá a Universidad Católica.

Los siete jóvenes para seguir de cerca en la nueva temporada del fútbol uruguayo By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Los siete jóvenes para seguir de cerca en la nueva temporada del fútbol uruguayo

Respecto a Peñarol no hay discusión, porque su partido ante Corinthians por Copa Sudamericana será el jueves en Montevideo y el martes afrontará su juego como visitante ante River Plate en Asunción.

Vergara explicó además que no es necesario que ninguno de los clubes hagan el pedido de postergación, sino que directamente la Mesa Ejecutiva aplicará el reglamento y por ello no les fijará partidos para este fin de semana.



Asimismo, está estipulado que se fijarán los partidos postergados para el primer miércoles en que el equipo no tenga actividad internacional entre semana. Eso sería el miércoles 2 de junio, ya que los octavos de final de los torneos internacionales serán después de la Copa América, que comenzará el 13 de junio, aunque Uruguay debutará el 17 por la segunda fecha ante Argentina.