Todos los detalles de los partidos de hoy por Eliminatorias: horarios y dónde verlos

Este jueves se disputará de forma íntegra la novena jornada de las Eliminatorias camino al Campeonato del Mundo de Catar 2022. La atención estará puesta en el compromiso entre Uruguay y Ecuador en el Campeón del Siglo, donde la Celeste podrá trepar a la tercera posición si consigue un triunfo.

Brasil tiene 21 puntos y Argentina 15. Ambos están con un partido menos a la espera de que se resuelva que ocurrirá con el clásico que fue suspendido a siete minutos del inicio.

Tercero está Ecuador con 13 y cuarto Uruguay con 12. Quinto, ya en zona de repechaje, está Colombia con 10 puntos. Completan la tabla: Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela 4.

Horarios y TV

Como casi todos los partidos se jugarán en simultáneo, tres irán en vivo y dos en diferido.



En vivo:



- Uruguay vs. Ecuador (19.30 horas por VTV).



- Argentina vs. Bolivia (20.30 por VTV Plus).



- Brasil vs. Perú (21.30 por GolTV).



En diferido:



- Paraguay vs. Venezuela (19.30). Lo transmitirán en GolTV tras Brasil-Perú.



- Colombia vs. Chile (20.00). Lo transmitirán en VTV Plus tras Argentina-Bolivia.



Los partidos se verán también por las plataformas de streaming de los cables.