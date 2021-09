Uruguay vs. Ecuador por Eliminatorias: posible equipo, horario, dónde verlo y venta de entradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La selección uruguaya enfrentará el próximo jueves a Ecuador en su noveno encuentro por las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.



El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Si la Celeste gana, trepará a la tercera posición.

La tabla

Brasil tiene 21 puntos y Argentina 15. Tercero está Ecuador con 13 y cuarto Uruguay con 12. Ambos se enfrentan en la próxima fecha, por lo que la Celeste tiene la chance de trepar al tercer escalón.



Quinto, en zona de repechaje, está Colombia con 10 puntos. Completan la tabla: Paraguay (8), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela 4.

El equipo

El maestro Óscar Tabárez tendría solo una duda para este compromiso. La misma está en el lateral izquierdo. ¿Se mantiene Joaquín Piquerez o vuelve Matías Viña? El lateral de la Roma terminó sentido ante Perú y por eso en su lugar ingresó el jugador de Palmeiras, de muy buen rendimiento. Entre martes y miércoles el DT tomará una decisión.



Pasando en limpio, Uruguay iría con: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Joaquín Piquerez o Matías VIña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez; Agustín Álvarez Martínez.

Hora y dónde ver el partido

El partido comenzará a las 19.30 horas. Se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables.



El resto de la fecha

El próximo jueves se disputará de forma íntegra una nueva jornada de Eliminatorias: Uruguay vs. Ecuador (19.30), Paraguay vs. Venezuela (19.30), Colombia vs. Chile (20.00) y Argentina vs. Bolivia (20.00).

Entradas

Quedan menos de 5.000 lugares del aforo de 15.000 permitido para este encuentro. Las entradas se pueden adquirir en los locales de Abitab y también en la web abitab.com.uy.



Para asistir, los mayores de 12 años deben tener las dos dosis de la vacuna de COVID-19. No se solicitará para los menores hasta los 11 años.



Todo el que tenga su entrada y quiera ingresar al CDS tiene que tener al menos 14 días desde la segunda dosis contra el coronavirus. Para ello deberá presentar también el certificado, que según expresó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), deberá estar impreso y al que se puede acceder a través de la última versión de la app CoronavirusUY o la web certificado.coronavirus.gub.uy. También se deberá presentar cédula.



Los hinchas que ingresen al CDS deberán utilizar tapabocas en todo momento. Podrán ingresar con termo y mate, botellas de agua o refresco de hasta 600 ml y alcohol en gel de hasta 120 ml.



En el estadio, de todos modos, se venderán comidas y bebidas.



La AUF exhorta a llegar con anticipación al encuentro para evitar aglomeraciones.