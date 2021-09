Tabárez: "No vamos a salirnos de lo que habíamos pensado. Me sorprendió que De la Cruz jugara hoy"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay ganó 4-2 ante Bolivia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 en una muy buena actuación de la Celeste, que tuvo como escenario al Campeón del Siglo. El maestro Tabárez se mostró optimista y habló de varios de sus jugadores, algo que no acostumbra.

“Quedamos conformes con muchas cosas, este partido era en el medio del camino, el objetivo era ganar o ganar, el equipo hizo lo que teníamos que hacer, por momentos un poco desordenados, con poca pausa. Era un partido clave, después se fue encaminando en el resultado. Al final no es que sufrimos, pero se complicó un poco la cosa. Ahora estamos mejor en la tabla”, expresó el DT como balance del encuentro.



Sobre el encuentro del jueves ante Ecuador, Tabárez expresó: "Tenemos un día mas para recuperarnos entre partido y partido, veremos lo que pasa, nos da más tiempo para recuperar del golpe a Rodrigo Bentancur en la cadera, que quedó un poco dolorido. Seguiremos en estás eliminatorias que son históricas y complicadas". "El fútbol del mundo está complicado", concluyó.



Consultado sobre el parte médico de Bentancur, el maestro expresó que es una lesión que se desinflama y que se compone rápido, por lo que hay "esperanza de que pueda estar a la orden" para el jueves.

Matías Viña

"Viña está absolutamente bien. Tuvo ese problema, lo hizo salir ante Perú, al otro día del partido resonancia magnética y salió que estaba absolutamente bien, fue una decisión mía el que no jugara, no tenía nada, pero tampoco lo tenía todas las veces que estaba dolorido y no tuvo que salir. Nos pareció que descansara y que esté a la orden para el partido que viene", dijo Tabárez.

Nicolás de la Cruz

Nicolás de la Cruz jugó en la noche del domingo con River ante Independiente y esto sorprendió al maestro. "No hemos pensado en eso, hemos conformado un plantel, creo que estamos en condiciones de afrontar el partido con Ecuador. Nico de la Cruz es buen jugador ha dado la talla, pero no creo en los salvadores, no vamos a salirnos de lo que habíamos pensado. A mí me sorprendió que jugará hoy.

Agustín Álvarez Martínez

De Agustín Álvarez Martínez, Tabárez resaltó la técnica, el salto, el sentido de la oportunidad. "Le pega bien a la pelota, si se le agrega que es todo alegría y positivismo. Me parecía que era el momento de probar y que no tenía mucho para perder, podía ser que no estuviera a la altura y lo cambiaba, pero pasó lo otro. Empezamos a ganar un jugador más", agregó.

Giorgian de Arrascaeta

"Hacía mucho que no veía a Giorgian de Arrascaeta correr como corrió, no vi los números, pero el jugador es más rico cuando físicamente rinde, rodeado por una técnica indiscutible como la de Giorgian".

Joaquín Piquerez

"Venía precedido de una media hora del partido anterior donde había hecho muy bien las cosas, estuvo muy bien defensivamente, tuvo salida, insistimos en ir hacia adelante con jugador que le pega muy bien a la pelota. Vimos lo que hizo en el torneo local y torneos internacionales".