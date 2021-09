Cuándo, cómo y contra qué rivales jugará Uruguay en la triple fecha de Eliminatorias de octubre

Mientras se disputan los juegos de Eliminatorias de la triple fecha de setiembre donde Uruguay igualó con Perú y jugará próximamente ante Bolivia y Ecuador, Conmebol confirmó las fechas de los encuentros de la próxima ventana en octubre.

La Celeste sabe que afrontará tres partidos muy complicados y pese a que todavía no sabe escenarios y horarios de los choques, sí se conoce la fecha que será cada uno de ellos.

Sin ir más lejos, el jueves 7 de octubre será el primer partido de Uruguay en esa racha de encuentros y será como local enfrentando a Colombia. Ese juego, por la fecha 11, le pondrá fin a una serie de tres encuentros que la Celeste tendrá como local.



Tres días más tarde, Uruguay tendrá otro duelo complicado porque sabe que deberá medirse ante Argentina, por la quinta fecha, como visitante el próximo 10 de octubre.



La triple fecha de Uruguay cerrará con otro choque como visitante y de importante complejidad si se tiene en cuenta que deberá medirse con el actual líder de la competencia: Brasil, por la fecha 12.

el calendario

Así se jugará la triple fecha de Eliminatorias de octubre

Fecha 11:



- Uruguay vs. Colombia

- Perú vs. Chile

- Venezuela vs. Brasil

- Paraguay vs. Argentina

- Ecuador vs. Bolivia



Fecha 5:



- Colombia vs. Brasil

- Venezuela vs. Ecuador

- Bolivia vs. Perú

- Argentina vs. Uruguay

- Chile vs. Paraguay



Fecha 12:



- Colombia vs. Ecuador

- Brasil vs. Uruguay

- Bolivia vs. Paraguay

- Argentina vs. Perú

- Chile vs. Venezuela