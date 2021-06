Tabárez: "Los árbitros son los que pueden solucionar esto de tirarse al suelo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay empato 1-1 ante Chile, pero cambió radicalmente su rendimiento y la actitud en cancha. Tras el partido, el director técnico de la Celeste, Tabárez, realizó un balance del encuentro. "Nosotros vinimos con dos objetivos, mejorar el juego y conseguir un resultado, no conseguimos el resultado que queríamos, pero creo que por muchos momentos del partido superamos al rival, en ese sentido quedo conforme, estos son los jugadores que yo conozco y sé que van a aparecer. Nos quedan seis puntos por disputar en esta primera fase y hoy es un partido en el que tenemos que mirarnos para seguir mejorando".

Tras ser consultado sobre la presión que colocó en el medio campo para recuperar rápido, el seleccionador explicó que el fundamento está en lo que conoce a los jugadores y en lo que le informan los científicos sobre cuánto puede jugar. En cuanto a los cambios en el complemento manifestó que además del "calor ", tenía "la convicción de que algunos jugadores como Facundo Torres podían hacer bien las cosas", y agregó: "Metió el centro del gol; por decir un jugador. Acá todos son importantes y más allá de otras opiniones, hoy nos llevamos muchas cosas para esta supuesta mejoría para esta Copa América y después cuando regresemos a las Eliminatorias".

Respecto a la oportunidad que tiene Uruguay de clasificar si gana los siguientes partidos ante Bolivia y Paraguay, el maestro expresó que "eso no se sabe nunca, se va a intentar, es la oportunidad que tenemos. No nos ha sido fácil, pero nos llevamos sensaciones hoy de que podemos intentarlo y dejar todo lo que se dejo hoy. El esfuerzo fue muy grande, superior al que se hizo hace tres días" Y aunque la selección debe jugar tres partidos en en seis días, Tabárez indicó que espera que contra Bolivia puedan "soportar el esfuerzo y luchar por lo que queremos, por la gente que cree en la selección y en nosotros mismos".

Tabárez fue muy crítico con los jugadores chilenos que no querían seguir jugando: "En los últimos diez no se jugó y no por Uruguay, que sí quería, esto de tirarse al suelo, los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros, hay que buscar la forma de que no pase, si un jugador está mal se saca del campo, eso no lo entiendo. Del equipo que sea, para no favorecer a nadie. Los medios para ganar un partido deben ser solo futbolísticos, desde un punto de vista teórico. Lo que hicieron corta el ritmo de juego de ambos".

¿Por qué de la Cruz jugó de carrilero? Es la pregunta que se harán muchos, la respuesta del DT fue que tras la noticia de que no jugaba Meneses y sí jugaba Sierralta, “nosotros nos enteramos los titulares del otro equipo cuando llegan los formularios; Nico de la Cruz, que es volante ofensivo, tuvo que encarar esa función por su rapidez, era quien podía hacer esa función sin tocar a los que habían entrenado con 4,4,3, y los primeros quince minutos de De la Cruz fueron buenísimos. A veces hay jugadores que hacen estos tipos de sacrificios de jugar fuera de puesto y rendir, en ese sentido fue un partido que tuvimos que controlar mucho.

Lo mejor de la Celeste, según el técnico fue que controlaron bien la pelota. y "el error más grande fue la pared que nos hicieron en el gol y definieron, lo pagamos caro, pese a eso el equipo tuvo bien partido, Uruguay trato de buscar, pero no lo consiguió", finalizó el maestro.