Cuándo sería el posible debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain en la Liga francesa

La llegada de Lionel Messi a Paris Saint-Germain revolucionó la liga francesa y terminó de concretar el equipo galáctico de Mauricio Pochettino. Tras conocer el número de camiseta con el que jugará en su nuevo club y cuándo se producirá su presentación oficial, solo resta saber cuál será la fecha del debut del rosarino con una casaca diferente a la blaugrana a nivel de clubes.

El máximo goleador histórico de Barcelona viene de una temporada agitada en el fútbol español y contabilizando todas las competiciones nacionales e internacionales, disputó 47 partidos con su antiguo equipo. A esto habría que sumarle que, tras finalizar las torneos europeos, no tuvo descanso y enseguida viajó con la selección argentina a Brasil para disputar la Copa América.

A pesar de que Lionel Scaloni, técnico albiceleste, lo quiso preservar en ciertos partidos de la Copa, Messi quiso jugar y, de hecho, no se ausentó ni un minuto en los siete partidos que disputó el elenco argentino hasta su coronación. De esta forma, la cifra de encuentros asciende a 54, pero este hecho no sorprende ya que es un futbolista que no ha tenido grandes inconvenientes físicos a lo largo de su carrera.

Sin embargo, a la cantidad de duelos en cancha se le suma un dato sustancial: La Pulga no pudo realizar la pretemporada habitual ya que, una vez terminado el certamen de selecciones, se tomó un merecido descanso y no estuvo presente en los amistosos que disputó Barcelona. Por supuesto, porque en esos momentos aún negociaba su renovación.

Ahora bien, teniendo en cuenta estos aspectos y considerando las ganas de Messi de estar presente siempre: ¿cuándo se podría llegar a dar su debut con la camiseta del PSG? Si bien el próximo sábado 14 de agosto el equipo de Pochettino jugará ante Racing de Estrasburgo por la segunda fecha de la Liga Francesa y los hinchas parisinos estarán expectantes para saber si el entrenador elige incluir en su convocatoria al astro rosarino, lo cierto es que los planes del club son otros y pretenden no precipitarse con el debut del argentino.

Según informó el español AS, el día señalado por la institución francesa para que su máxima figura juegue por primera vez en otro club será el 12 de septiembre por la fecha cinco del certamen local. Ese día PSG recibirá a Clermont Foot, un equipo recién ascendido que arrancó con un triunfo la Primera División tras vencer 2-0 al Burdeos.