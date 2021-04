Sebastián Viera respondió a acusaciones de racismo y xenofobia en Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Viera publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en la que rechaza declaraciones del gerente deportivo de Deportivo Pasto, Alberto Santacruz, quien lo acusó de racista y xenófobo. El arquero uruguayo publicó también un video en el que se ven imágenes de un diálogo en términos poco amistosos que mantuvo con Santacruz en el partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto.

En las imágenes se ve cómo los dos entablan una discusión en la que Santacruz llama "cagón" (sic.) y "ladrón del fútbol" a Viera. El arquero de Junior le pregunta si es "el utilero" y responde, en tono irónico, que ganó "siete campeonatos robando". Además, le espeta: "¿Papá, tú me vas a sacar (del partido) a mí? Tengo más de 700 partidos".

Horas después del juego, con la polémica instalada por los dichos de Santacruz, Viera había publicado el siguiente mensaje en Twitter: "He decidido guardar silencio hasta ahora porque quiero que las pruebas salgan y hablen por sí solas. Mientras tanto yo estoy tranquilo porque sé la realidad de las cosas y si algo tengo claro es el respeto que siento por este país. Mañana conocerán la verdad".

En el comunicado publicado hoy, Viera rechaza "contundentemente" las acusaciones de racismo, xenofobia y falta de respeto y recalca la relación de 10 años de carrera profesional que lo une a Colombia. "He tenido el orgullo de vivir por más de 10 años en este hermoso país que considero mi casa y me dio una familia", afirma, y agrega: "Jamás he insultado ni insultaría a una persona por su lugar de procedencia o raza".