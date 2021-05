Sebastián Sosa: "Si Enzo Pérez fuera uruguayo, el 'Maestro' lo hubiera convocado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que Washington Tabárez anunciara la lista de 50 jugadores reservados para disputar la Copa América de este año, Sebastián Sosa, arquero de Independiente de Avellaneda, fue crítico con la nómina elegida por el "Maestro" para el certamen continental. Ya lo había sido días atrás en el programa Locos por el fútbol (Del Sol), donde había expresado que le "encantaría saber qué hay que hacer para poder estar en la Selección".

El futbolista nunca ha estado en la lista de convocados de la "Celeste" y tampoco había formado parte de la lista de 24 reservados para la doble fecha de Eliminatorias. Este miércoles el jugador volvió a ser crítico a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, donde manifestó su disconformidad: "Si Enzo Pérez fuera uruguayo, el 'Maestro' lo hubiera convocado", comentó agregando el hashtag "frustración" e "indignación".

A su vez, el futbolista del "Rojo" agregó un comentario en una publicación: "Amigos... aquellos que dicen que ya con estas publicaciones no me citan más... 13 años esperando, ya no tengo nada que perder con los muchachos estos... siempre fui correcto, profesional y con palabras medidas siempre. Ya fue con esta gente... indudablemente pasa por otro lado la cuestión. No pierdo el sueño pero será con otros, otros que evalúen los méritos deportivos (no estos)", sentenció.