River Plate y una espera diferente para el partido de Copa Libertadores ante Nacional

El plantel de River Plate no concentró para el partido de esta noche frente a Nacional en el lujoso hotel Faena como hace habitualmente, informó Olé. No lo hizo por el contexto en que se encuentra el equipo Millonario tras el positivo de Enzo Pérez. Así, no solo perdió la comodidad de la noche previa al partido sino el espacio reservado para la concentración y el aislamiento mental para encarar un reto que pondrá a prueba el carácter, como le gusta al técnico Marcelo Gallardo.

La baja por COVID-19 de Enzo Pérez canceló la noche en el Faena y obligará al Muñeco a un cambio en el mediocampo. Además, genera la incertidumbre correspondiente a cualquier brote de coronavirus (falsos negativos, asintomáticos, etc.) que desequilibra también de cara a la revancha en Montevideo.

La mitad de la cancha es la zona más importante y el agujero que deja Enzo Pérez en el andamiaje de Gallardo no es menor. Aunque el técnico tiene opciones en Ponzio y Zuculini.

Por otro lado, puede que jugar en Avellaneda en lugar de hacerlo en el Monumental también resulte extraño para el equipo de Gallardo. Todos factores que Nacional debería aprovechar para traerse un buen resultado de la cancha de Independiente.